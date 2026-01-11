Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei utilizó este domingo sus redes sociales para referirse a los incendios en la Patagonia y destacó la labor de quienes combaten los distintos focos, principalmente en la Cordillera de Chubut, donde ya se vieron afectadas unas 12 mil hectáreas de bosque nativo.

A través de su cuenta en X, y al replicar un mensaje del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adornien el que se señaló que “el Gobierno Nacional continúa brindando asistencia a las provincias afectadas”—, el primer mandatario expresó: “Gracias a todos los que trabajaron para que los recursos lleguen donde se necesitan”.

En esa línea, remarcó: “Quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y a cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego dándolo todo”. Para cerrar, Milei enfatizó: “Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros”.

