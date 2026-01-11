Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó una nueva reunión con el comando de trabajo integrado por brigadistas, equipos técnicos, cuadrillas y voluntarios que se encuentran abocados al extenso operativo que la provincia lleva adelante para combatir los incendios en distintas localidades y parajes de la cordillera.

El encuentro tuvo lugar en la Subcentral de Coordinación y Despacho de Brigadistas – Las Golondrinas, y acompañaron al mandatario funcionarios del Gabinete provincial que se encuentran haciendo base en la zona afectada. Entre ellos: el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani; el ministro de Turismo, Diego Lapenna; el ministro de Producción, Juan Pavón; el secretario de Bosques, Abel Nievas; el secretario de Infraestructura, Hernán Tórtola; el subsecretario de Protección Civil, Eduardo “Lalo” Pérez; los intendentes de Epuyén, José Contreras, y de El Hoyo, César Salamín; el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; brigadistas nacionales, de Chubut y de otras provincias.

Durante la reunión, Torres brindó un informe actualizado del estado de los distintos focos ígneos activos y controlados, y abordó junto a los presentes las próximas acciones a llevar adelante, en el marco del operativo que incluye el despliegue de aviones hidrantes, maquinaria y la colaboración de organismos nacionales en los distintos frentes.

Torres informó que ya son más de 12 mil las hectáreas afectadas por los incendios.

Viviendas afectadas y evacuados

Sobre los daños provocados por el incendio intencional en Puerto Patriada, que se extendió a parte del ejido de El Hoyo y Epuyén, precisó que “hasta el momento pudimos contabilizar 24 viviendas afectadas, además de una estancia y dos complejos turísticos”.

En el mismo sentido, detalló que “ocho personas evacuadas permanecen en el Gimnasio Municipal de Epuyén, mientras que en la Escuela N° 223 de El Hoyo no hay evacuados, y una persona mayor, que estaba evacuada en Epuyén, debió ser trasladada al hospital por un cuadro gastrointestinal, de manera preventiva”.

Indicó que, hasta el momento, “hay 581 personas abocadas al operativo de contención de las llamas, incluyendo 265 brigadistas de Chubut, Neuquén, Río Negro y del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, además de personal de apoyo”, y agregó que “este domingo se sumaron 63 brigadistas de Córdoba y 15 del Servicio Nacional del Manejo del Fuego”.

Señaló que “son ocho los medios aéreos operando desde el amanecer hasta el anochecer: dos helicópteros con helibalde, dos aviones hidrantes, tres aviones anfibios y el Boeing 737 de Santiago del Estero”, y añadió que “las primeras estimaciones indican que son más de 12 mil las hectáreas afectadas”.

Servicio eléctrico

En cuanto a la provisión de energía en la Comarca Andina, el mandatario sostuvo que Lago Puelo, El Hoyo y El Maitén “se encuentran energizadas y con funcionamiento normal”, mientras que Cholila y Epuyén “permanecen sin suministro eléctrico debido a los daños provocados por el incendio sobre la infraestructura eléctrica”.

“Más de 50 trabajadores de la Secretaría de Infraestructura y de la Dirección General de Servicios Públicos están abocados de manera directa a los trabajos para volver a energizar las zonas donde el tendido eléctrico se vio afectado por el avance del incendio”, puntualizó.

El Gobierno del Chubut profundiza el operativo contra los incendios en la cordillera.

“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”

El gobernador destacó también que la Secretaría de Salud “tiene desplegados, entre las distintas localidades de la zona, un total de 156 agentes en el primer nivel de atención sanitaria, abocados a la cobertura de emergencias tanto en hospitales rurales como en puestos sanitarios”, y remarcó que, hasta el momento, “se contabilizó un herido de gravedad, que fue derivado al Hospital de Bariloche por quemaduras”.

En relación a esto último, Torres aseguró que “estamos hablando de un incendio intencional que buscó no solamente atentar contra el patrimonio de todos los chubutenses, sino también contra la vida de nuestros ciudadanos, algo que no vamos a permitir. Por eso, vamos a ir hasta las últimas consecuencias para asegurarnos de que los responsables de haber provocado esta tragedia ambiental terminen donde tienen que terminar: en la cárcel”.

Por último, puso en relieve que “el descenso de la temperatura y la lluvia son factores que ayudan a la contención del incendio”, aunque advirtió que “no podemos relajarnos porque la situación sigue siendo crítica: estamos atravesando la peor sequía de los últimos años, y hoy la prioridad número uno es garantizar la seguridad de los vecinos de la Cordillera”.

Concluyó haciendo hincapié en “el trabajo articulado que llevamos adelante desde el día uno entre todas las provincias y el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, así como el compromiso, esfuerzo y vocación de servicio de brigadistas, bomberos y vecinos que se sumaron como voluntarios, reflejando un hermanamiento nunca antes visto en nuestra región”.

Tareas operativas en territorio

En el marco del operativo que el Gobierno provincial desarrolla para garantizar la restitución del servicio eléctrico, un total de 53 trabajadores de la Dirección General de Servicios Públicos se encuentran abocados de manera directa a la contingencia.

Durante la semana se sumarán 10 personas más, reforzando las tareas operativas y de recuperación del sistema. Actualmente, se trabaja en la reparación y reconexión de la línea de media tensión de 33 kV, afectada por el incendio, con el objetivo de restablecer la normalidad del sistema eléctrico regional a más tardar el día miércoles, sujeto a condiciones climáticas y de seguridad.

Como parte del plan de contingencia, este domingo arribaron a la zona equipos de generación aislada, cuya prioridad de instalación será Epuyén y Cholila, previendo restituir el servicio eléctrico durante las primeras horas de la madrugada del lunes, mientras continúan las reparaciones definitivas.

En otro orden, ya se iniciaron los trabajos sobre la línea de 13,2 kV de Puerto Patriada, donde el incendio afectó aproximadamente 12 kilómetros de tendido. Además, se trasladaron grupos electrógenos de baja potencia —entre 15 y 50 kVA— destinados a garantizar el funcionamiento de las bombas de agua en Epuyén y Cholila.

Asimismo, se dispuso un grupo electrógeno para el hospital de Cholila como medida transitoria, hasta tanto se restablezca el servicio eléctrico, ya sea mediante alimentación aislada con equipos de mayor potencia o por la normalización de la línea de 33 kV.

