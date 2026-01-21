Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei expuso este miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos, donde defendió con énfasis las reformas impulsadas desde el inicio de su gestión y afirmó que el proceso de transformación económica puede resumirse en una consigna: “Make Argentina Great Again”. La frase, en claro guiño a Donald Trump, marcó uno de los momentos centrales de su discurso ante líderes políticos y empresarios internacionales.

La presentación del mandatario argentino se dio luego de la intervención del presidente de Estados Unidos, en una edición del Foro atravesada por tensiones geopolíticas y debates sobre el futuro del orden económico global. Milei volvió a posicionarse como un outsider del sistema político tradicional y reforzó su defensa del capitalismo de libre empresa como pilar del crecimiento.

“El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo”

Durante su exposición, Milei sostuvo que “el capitalismo de libre comercio es el único sistema justo, eficiente y el que genera la mayor tasa de crecimiento”. En contraposición, afirmó que “el socialismo suena lindo, pero termina mal” y lo señaló como la causa central de la crisis que atraviesa Occidente.

El Presidente utilizó como ejemplo la situación de Venezuela, a la que describió como víctima de una “narcodictadura sangrienta”, y advirtió sobre los efectos que, según su visión, provocan las políticas socialistas en la región y el mundo. En ese marco, insistió en la necesidad de retomar los valores judeocristianos para “salvar a Occidente”.

Un mensaje contra el populismo y la agenda “woke”

Milei volvió a cargar contra el populismo, la intervención estatal y lo que denominó la agenda “woke”. Aseguró que esas corrientes ideológicas generan empobrecimiento y atentan contra la libertad individual, la propiedad privada y el desarrollo económico.

“Los políticos tienen que dejar de fastidiar a quienes están trabajando para lograr un mundo mejor”, afirmó, al tiempo que rechazó cualquier forma de regulación que limite la iniciativa privada. Según explicó, la intervención del Estado “viola el derecho de propiedad” y reduce el crecimiento potencial de la economía.

Las 13.500 reformas y el rol de Sturzenegger

Uno de los ejes del discurso estuvo puesto en la defensa de las reformas estructurales impulsadas por su gobierno. Milei destacó el trabajo del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, al que denominó informalmente como el “Ministerio de los Rendimientos Crecientes”.

Según detalló, la gestión libertaria llevó adelante 13.500 reformas estructurales con el objetivo de eliminar trabas, reducir el tamaño del Estado y mejorar la eficiencia económica. “Regular mata el rendimiento y merma el crecimiento”, sostuvo el mandatario, y afirmó que esos cambios sentaron las bases para que la Argentina vuelva a crecer.

La baja de la inflación y el guiño a Trump

En otro tramo de su exposición, Milei resaltó uno de los principales logros económicos de su administración: la desaceleración inflacionaria. “Bajamos la inflación del 300 al 30 por ciento”, remarcó ante el auditorio, y vinculó ese resultado con el programa de ajuste fiscal y desregulación.

Fue en ese contexto que lanzó la frase “Esto es Make Argentina Great Again”, una adaptación del lema histórico de Donald Trump que funcionó como señal de sintonía política e ideológica con el gobierno estadounidense.

Capital humano y el rol de Sandra Pettovello

El Presidente también valoró el trabajo del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, a quien agradeció públicamente durante su discurso. Milei sostuvo que el rol del capital humano resulta clave para el desarrollo y explicó su enfoque hacia los sectores más vulnerables.

“A los sectores vulnerables dejamos de regalarles el pescado para enseñarles a pescar”, afirmó, y agregó que incluso se busca motivarlos a crear “su propia empresa pesquera”. Con esa metáfora, defendió el reemplazo de la asistencia directa por políticas orientadas a la inserción laboral y el emprendedurismo.

“América será el faro que vuelva a encender Occidente”

En el cierre de su presentación, Milei transmitió un mensaje optimista sobre el escenario global. Aseguró que “el mundo ha comenzado a despertar” y afirmó que América lidera un renacer de las ideas de la libertad.

“América será el faro de luz que vuelva a encender a Occidente”, expresó, y sostuvo que el futuro depende de retomar las raíces de la civilización occidental, basadas en la filosofía griega, el derecho romano y los valores judeocristianos.

Antes de despedirse, lanzó una de sus frases más contundentes: “Maquiavelo ha muerto y es hora de enterrarlo. Viva la libertad, carajo”, concluyó el Presidente ante el auditorio del Foro Económico Mundial de Davos.