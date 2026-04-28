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El presidente Javier Milei analiza la posibilidad de visitar el portaaviones nuclear USS Nimitz, que se encuentra en el Mar Argentino en el marco de ejercicios militares conjuntos entre Argentina y Estados Unidos. La invitación fue realizada por el embajador estadounidense en el país, Peter Lamelas, en lo que representa un nuevo gesto de alineamiento entre ambas administraciones.

Según dio a conocer Infobae, el mandatario considera “muy probable” asistir a la embarcación, una de las más importantes de la flota norteamericana, que arribó esta semana tras cruzar el Estrecho de Magallanes y se dirige hacia el sur de Mar del Plata, donde se desarrollarán parte de las maniobras del operativo Southern Seas 2026.

Invitación diplomática y agenda presidencial

La posibilidad de que Milei visite el portaaviones se enmarca en una agenda que contempla actividades oficiales en Buenos Aires. En ese sentido, el jefe de Estado tiene previsto asistir a la Cámara de Diputados para acompañar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su primer informe de gestión.

De concretarse la visita, el viaje podría realizarse entre miércoles y jueves, con mayores probabilidades en la segunda jornada. En paralelo, algunos funcionarios del Gobierno deslizaron que no participarán de la experiencia, incluso en tono distendido, al señalar que aterrizar en un portaaviones representa una situación exigente.

Quien sí tiene previsto asistir es el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. También participarán autoridades clave del área de Defensa, como el ministro Carlos Presti, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay.

Ejercicios navales y cooperación militar

El USS Nimitz forma parte de las maniobras conjuntas conocidas como PASSEX 2026, autorizadas por el Gobierno nacional mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), decisión que generó debate político debido a que este tipo de iniciativas suelen contar con aval legislativo.

En el operativo participan unidades de la Armada Argentina como el destructor ARA “La Argentina” y la corbeta ARA “Rosales”, que zarparon desde la Base Naval Puerto Belgrano. A lo largo de los ejercicios se sumarán otras embarcaciones, entre ellas el destructor ARA “Sarandí”, las corbetas ARA “Robinson” y ARA “Rosales”, y los patrulleros oceánicos ARA “Piedrabuena” y ARA “Contraalmirante Cordero”.

Las maniobras incluyen vuelos de exploración, ejercicios de defensa aérea con aviones F-18, prácticas de Visita, Registro y Captura, y navegaciones en formación frente a Mar del Plata. También se desarrollarán operaciones de comunicaciones, evoluciones tácticas y ejercicios fotográficos conjuntos.

Estas prácticas, conocidas históricamente como “Gringo-Gaucho”, buscan fortalecer la interoperabilidad entre ambas fuerzas y mejorar el nivel de adiestramiento de las tripulaciones argentinas.

Participación argentina a bordo del Nimitz

Dentro del portaaviones estadounidense se encuentra un equipo argentino que integra el Estado Mayor multinacional. Entre ellos se destacan los capitanes de corbeta Julio Escudero y Romina Banegas, junto al suboficial primero Jorge Ortiz, quienes trabajan en la planificación de tácticas y procedimientos conjuntos.

El despliegue conjunto permite el intercambio de conocimientos con una de las fuerzas navales más avanzadas del mundo y contribuye a elevar los estándares operativos de la Armada Argentina.

Antecedentes y estrategia en el Atlántico Sur

La posible visita de Milei al USS Nimitz no sería un hecho aislado. Desde el inicio de su gestión, el mandatario ha mantenido encuentros con autoridades del Comando Sur de Estados Unidos, en una estrategia orientada a profundizar la cooperación en materia de defensa.

Uno de los gestos más significativos fue su viaje a Ushuaia junto a la entonces jefa del SOUTHCOM, Laura Richardson, donde se planteó la construcción de una Base Naval Integrada. El proyecto contempla una inversión estimada de entre 400 y 500 millones de dólares y busca fortalecer la presencia en el Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida.

Javier Milei junto a Luis Petri (Foto: Presidencia)

Declaraciones políticas y eje Malvinas

En medio del despliegue militar y la posible visita presidencial, el diputado nacional por La Libertad Avanza, Jairo Guzmán se expresó públicamente sobre el tema a través de su red social “X” y vinculó la presencia del mandatario con la cuestión de soberanía.

“Con Milei, las Malvinas son Argentinas”, afirmó, en una declaración que suma un componente político al contexto de cooperación internacional y ejercicios navales en el Atlántico Sur.

Debate político y proyección regional

El ejercicio PASSEX 2026 y la posible participación del presidente reavivaron el debate sobre el mecanismo de autorización de este tipo de operaciones militares. La utilización de un DNU generó cuestionamientos en sectores políticos, que consideran que estas iniciativas deberían ser tratadas en el Congreso.

Mientras tanto, desde el Gobierno destacan que la participación en este tipo de ejercicios fortalece la soberanía, mejora la capacidad de respuesta ante escenarios estratégicos y consolida vínculos internacionales clave para la defensa nacional.

El USS Nimitz, en servicio desde 1975 y con retiro previsto para 2027, es uno de los portaaviones nucleares más grandes del mundo, y su presencia en aguas argentinas marca un hito en la cooperación militar entre ambos países.