La Cámara de Diputados de Santa Cruz concluyó una semana clave con la concreción de la sexta sesión extraordinaria del 52° período legislativo concretada el 24 de diciembre pasado.

En la sesión convocada por el oficialismo se aprobó:

– El Presupuesto General de la Administración Provincial 2026, proyecto de Ley N°694/25 elevado por el Poder Ejecutivo Provincial.

– El Presupuesto 2026 de la Honorable Cámara de Diputados.

– La Emergencia Climática por el plazo de 30 días prorrogables por idéntico término, proyecto de Ley N°695/25 del Poder Ejecutivo Provincial.

– La designación de la Dra. Natalia Linardi como Fiscal de Estado.

– La devolución al Poder Ejecutivo del pedido de acuerdo para la designación del Dr. David Ezequiel Ghizzardi como vocal del Tribunal de Cuentas. Ahora será impulsada la exministra de Economía de Santa Cruz, Marilina Jaramillo.

Presupuesto General

Los legisladores aprobaron el proyecto de Ley N°694/25 elevado por el Poder Ejecutivo Provincial sobre el Presupuesto General de la Administración Provincial para el ejercicio 2026. Se proyectó un déficit financiero de $339.820 millones (11,7% de los recursos) con un gran peso en la responsabilidad salarial. Así, el Poder Ejecutivo fue autorizado a tomar deuda.}

La sanción se concretó con una mayoría superior a los dos tercios. La votación reflejó un amplio respaldo al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. De esta manera, el 2026 asoma en Santa Cruz con herramientas que apuestan a la previsibilidad financiera en un contexto de grandes desafíos para las provincias argentinas.

Pero también dejó expuesta una fractura del bloque de Unión por la Patria. Con 19 votos afirmativos que contó con el apoyo en la votación general de los diputados de Unión por la Patria Carlos Alegría (El Calafate), Lorena Ponce (28 de Noviembre), Carlos Godoy (Río Turbio) y Carina Nieto (Río Turbio), además de 5 votos negativos.

Carlos Godoy explicó que su objetivo fue acompañar el presupuesto 2026 pero rechazó los artículos 23 y 24 por los cuales queda autorizado al Poder Ejecutivo Provincial a contraer deuda.

Tras la votación, desde el bloque opositor, Eloy Echazú, expresó: “Este presupuesto tiene un déficit que no fue bien explicado en la Comisión de Presupuesto, donde hay sólo obras para tres escuelas de Río Gallegos” y añadió: “Otra cosa muy importante: van a endeudar a Santa Cruz sin explicar adónde van a solicitar el o los préstamos, a qué interés y por cuánta cantidad de años se va a tener que pagar”.

Por su parte, la Asociación Gremial de Empleados Judiciales “repudiaron el Presupuesto aprobado” señalando que se pretende “autorizar el pago inmediato del 50% de los haberes a quienes (vocales) que aún no se encuentran incorporados al Tribunal Superior de Justicia”.

Por su parte, el oficialista Santiago Aberastain dijo por LU12 AM680 que se “facultó al Ejecutivo para tomar las decisiones en el momento que haya que tomarlas. Entonces, si hay que cubrir un calendario de pagos en lo inmediato y tenés que presentar un pedido de autorización de endeudamiento a la Cámara de Diputados, va a tardar dos o tres meses”. Aclaró que no implica que el Ejecutivo tome deuda a un valor equivalente al déficit propuesto para el próximo año.

“Como todos los años se pone a consideración de los diputados de lo que se presupone será el gasto del 2026, consideramos lo más importante que es el empréstito. Se necesitaba dos tercios y la herramientas ya la tiene el gobernador para que siga trabajando y mejorar la vida de los santacruceños”, dijo el vicegobernador Fabián Leguizamón.

Daniel Peralta y Pedro Luxen en el recinto. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Financiamiento Legislatura

También fue sancionado el presupuesto de la Cámara de Diputados para el ejercicio 2026 en $27.341.584.878, en el marco de la Ley 3755 de Administración Financiera y conforme a las atribuciones constitucionales del Poder Legislativo.

Entre los principales lineamientos, se destacaron las obras de mantenimiento edilicio, reparaciones y construcción de escaleras de emergencia; reacondicionamiento de veredas de acceso a la Legislatura; adecuación tecnológica y fortalecimiento de herramientas digitales y plataformas web institucionales.

Además, los legisladores sancionaron el proyecto de Ley N°695/25 del Poder Ejecutivo Provincial para declarar la Emergencia Climática a todo el territorio de la provincia de Santa Cruz por el plazo de 30 días prorrogables por idéntico término.

Con la mirada en el 2026

De esta manera, el Gobierno de Santa Cruz iniciará un año en el que contará con las herramientas necesarias para afrontar sus obligaciones financieras y las demandas de diferentes sectores que pujan por un pronto recupero salarial y un mejor servicio en el sistema de salud.

Aberastain aseguró que con el esquema sancionado los “salarios no perderán contra la inflación” el próximo año. Asimismo, queda legislar sobre el nuevo régimen electoral en la provincia.

Mientras tanto, La Opinión Austral adelantó que los jefes de los bloques de Por Santa Cruz, Mario Piero Boffi, y el de Unión por la Patria, Eloy Echazú, renunciaron a la presidencia de ambas bancas. Hacia adelante se esperan los acuerdos que permitan nombrar a los futuros presidentes.

De esta manera, Santa Cruz enfrenta el 2026 con una hoja de ruta que permitirá al Poder Ejecutivo trabajar en las respuestas que demandan los santacruceños. El vicegobernador Leguizamón, precisó que “hubo un voto de confianza del oficialismo y algunos diputados de la oposición. Hay muchos aspectos para mejorar que quedaron pendientes para Santa Cruz”.