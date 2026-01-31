Wanda Nara sorprendió con un anuncio relacionado con MasterChef Celebrity Argentina (Telefe); más allá de la noticia, el foco estuvo puesto en un supuesto “palito” hacia la China Suárez, que no pasó desapercibido y generó polémica.

La llegada de La hija del fuego: la venganza de la bastarda, a la pantalla de “Eltrece”, alteró la competencia televisiva del verano; la ficción protagonizada por Suárez, estrenada en Disney+ en noviembre pasado, impulsó a Telefe a mover sus fichas con el reality culinario.

El canal decidió adelantar el horario del programa de cocina y promocionarlo con una campaña cargada de picardía; en el spot, Nara lanza una frase que no pasó inadvertida: “El verdadero fuego está en MasterChef”, en clara alusión a la serie.

En este marco, aparece Hija del fuego: la venganza de la bastarda; esta producción, desembarcará en la pantalla de “El Trece” con estreno previsto para el 2 de febrero a las 21:15 hs, una franja clave que terminó generando un inesperado choque con el ciclo culinario que conduce Nara.

Habitualmente, MasterChef Celebrity se emite en Telefe desde las 22 hs, pero, de manera excepcional, ese mismo lunes, el programa modificará su horario de salida al aire; la gala de eliminación comenzará, también, a las 21:15 hs, lo que derivará en una superposición directa entre ambas propuestas; de esta forma, el público se encontrará ante una elección inevitable entre el reality de cocina, encabezado por Wanda, y la ficción protagonizada por Suárez, trasladando, simbólicamente, su vieja disputa al terreno de los números de audiencia.

De qué trata la serie de la China Suárez

La serie se centra en la vida de Clara, personaje al que le da vida La China, quien decide volver a su ciudad natal, en la Patagonia, bajo una identidad falsa y con un objetivo muy claro: vengar la muerte de su madre; a medida que avanza en ese plan, se topa con recuerdos dolorosos y revelaciones que salpican a varios habitantes del lugar; ese regreso, no sólo la obliga a enfrentarse con viejas heridas, sino que, también, reabre vínculos del pasado, incluido un antiguo amor que vuelve a cruzarse en su camino, generando consecuencias emocionales que alteran, por completo, su presente.

