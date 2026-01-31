Marisa Brel y Laura Ubfal se enfrentaron nuevamente, pero, en esta oportunidad, al aire en “LAM” (América TV), programa en el que ambas comparten espacio y donde una información mal planteada fue el disparador del conflicto.

El enfrentamiento comenzó cuando, Ubfal, contó que Eva de Dominici había rechazado el papel que, finalmente, realizó La China Suárez en la serie “En el barro”; sin embargo, Brel corrigió a su colega, ya que conoce íntimamente a la actriz radicada en Estados Unidos.

“Fue para el papel de Valentina Zenere, antes de que la convocaran me lo contó y me dijo que no había aceptado por las escenas de desnudo; no le interesó”, aseguró la angelita; esta declaración, generó la ira de la conductora de “La linterna” (Bondi Live), desatando una auténtica guerra al aire.

En este marco, Brel volvió a referirse a su disputa con Laura. “Ayer tuve un día de furia, estaba enajenada, fuera de eje; a mí, Laura, me saca de eje”, comenzó diciendo. “No sé qué le pasa conmigo, pero, cuando tocó a mi hija, ahí fue como…Tuve que contener a mi hija, que estaba muy nerviosa”, confesó.

Marisa continuó con su descargo, defendiendo a su hija Paloma; la joven se hizo amiga de algunos exparticipantes de Gran Hermano y, al trabajar para una reconocida fiesta, les regalaba entradas de cortesía; por este motivo, Ubfal aseguró que Paloma “regenteaba” a los chicos salidos del reality.

Lejos de limitarse al tema puntual, Ubfal cuestionó la manera en la que, su compañera, suele comunicar primicias, señalando que muchas veces apela a su relación personal con figuras del espectáculo; según su mirada, cada información venía acompañada de referencias a sus vínculos con los famosos; el clima se volvió tenso y el intercambio terminó con ambas sacando a relucir sus trayectorias profesionales; en esta línea, Brel no se quedó callada y le puso un freno acusándola de “irrespetuosa”. “No querés a nadie, no sos empática y nadie te quiere a vos”, lanzó, sin filtro.

Horas más tarde, Laura retomó el tema en el programa de streaming que conduce en “Bondi Live” y, lejos de bajar un cambio, profundizó la polémica; con un tono irónico y gestos exagerados, realizó una imitación de su colega, remarcando, de manera burlona, su necesidad de mostrarse querida por todos. “ Estamos grandes para tanta boludez”, cerró, provocando risas en el estudio.

Aunque la panelista se disculpó con su colega, las cosas no quedaron bien. “Hubo un pedido de disculpas y fueron aceptadas; si no existían las disculpas, te iba a demandar; no es la idea, nunca lo hice y no es la primera vez que te quiero demandar”, concluyó Brel.

Leé más notas de La Opinión Austral