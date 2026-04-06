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El Gobierno nacional oficializó este lunes el esquema de anticipos financieros a provincias que La Opinión Austral había adelantado días atrás. A través del Decreto 219/2026, publicado en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei autorizó otorgar hasta $400.000 millones a 12 jurisdicciones, entre ellas Santa Cruz y Chubut.

La norma confirmó el mecanismo de asistencia basado en adelantos de coparticipación y precisó condiciones que no estaba confirmadas al momento de la publicación inicial, como la tasa de interés, el sistema de devolución y las facultades otorgadas al Ministerio de Economía.

Qué establece el decreto sobre los anticipos financieros

El artículo 1° dispuso que la Secretaría de Hacienda podrá otorgar anticipos financieros durante el Ejercicio Fiscal 2026 por un monto total de hasta $400.000 millones. Cada provincia recibirá una suma determinada según su capacidad de repago y su participación en la recaudación de tributos nacionales.

Las jurisdicciones incluidas son: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

El decreto confirmó que los fondos deberán ser reintegrados dentro del mismo ejercicio fiscal, tal como anticipó este medio, y no constituyen transferencias definitivas.

Tasa de interés y mecanismo de devolución

Uno de los puntos centrales que incorporó la oficialización es la tasa de interés. El Gobierno fijó una Tasa Fija Nominal Anual del 15% sobre los saldos desde el desembolso hasta la devolución.

Además, la norma facultó a la Secretaría de Hacienda a retener automáticamente los recursos de coparticipación para asegurar el recupero de los fondos. Esto incluye tanto el capital como los intereses.

El decreto también habilitó la firma de acuerdos bilaterales con cada provincia para definir condiciones específicas de desembolso y cancelación.

Objetivo del esquema de asistencia

En los considerandos, el Ejecutivo señaló que la medida busca “procurar soluciones inmediatas” ante problemas financieros transitorios en las provincias.

También ratificó que los anticipos se otorgan a cuenta de la coparticipación federal, en el marco de la Ley 11.672 y la Ley 23.548. El decreto estableció que las provincias deberán garantizar el repago afectando recursos coparticipables y autorizando su retención automática.

Antecedente y modificación de condiciones

La norma incluyó una modificación al Decreto 922/2025, que había otorgado un anticipo a Entre Ríos. En ese caso, el Gobierno unificó la tasa de interés al 15% anual, en línea con el nuevo esquema.

De esta manera, el Ejecutivo nacional consolidó un mecanismo de financiamiento intraestatal que ya había comenzado a aplicarse y que ahora quedó formalizado con alcance para múltiples jurisdicciones.

Cabe recordar que Santa Cruz ya había recibido cerca de $100.000 millones en concepto de adelanto, tal como informó La Opinión Austral. El mecanismo responde a pedidos de las provincias que manifestaron dificultades transitorias para afrontar gastos corrientes y compromisos de deuda.