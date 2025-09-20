Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las turbulencias cambiarias y financieras a medida que se acercan las urnas de las legislativas nacionales de octubre, hacen eternos para el gobierno de Javier Milei cada uno de los 35 días que faltan para que el pueblo vaya a votar. El Presidente reveló en el final de la semana lo que se rumoreaba a ritmo de la crecida del dólar: está en tratativas con el Tesoro de los Estados Unidos para recibir una línea de crédito directa que calme a los bonistas acreedores que quieren cobrar en enero y julio 2026, pero ven cómo el Banco Central destinó en tres días u$s1.100 millones de las reservas para contener la suba.

Milei hizo público el pedido de auxilio al norte y este sábado al mediodía llegó la confirmación de que podría recibir un poco de oxígeno: “En el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos, este martes por la mañana en Nueva York habrá una reunión bilateral con el presidente Donald Trump”, informaron desde la Cancillería Argentina.

Son momentos críticos para el gobierno de La Libertad Avanza. La dólar aceleró en el mercado local de cambios y pasó los $1.500, pese a los esfuerzos de la autoridad monetaria que empezó el último miércoles a intervenir con sus reservas. Por esos días, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que se venderá “hasta el último dólar en el techo de la banda para defender el valor”. “Hay dólares para todos”, se jactó a sabiendas del posible “ok” de Trump.

Milei necesita que el respaldo y las fotos se traduzcan en verdes. Pese a la recesión y el por ahora leve pase a precios de la reciente devaluación del peso en los últimos meses (en agosto valía $1.370; en julio $1.305), en el gobierno temen que si el dólar sigue este curso, por más parate de la actividad y desempleo en alza que exista, vuelvan las remarcaciones y esa especulación se traduzca en más inflación.

Esa situación evidenciaría que “el esfuerzo” del ajuste al final no habría valido la pena. El eje de la campaña violeta postula que sí.

El Indec informó esta semana, sin embargo, que la medición mayorista de agosto para los precios generales fue de 3,1%. Milei volvió a insistir en su discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba del viernes último que “es un fenómeno monetario”, aunque hay claros esfuerzos por evitar que el movimiento del dólar impacte en los servicios y en las góndolas cuando los bolsillos de trabajadores y jubilados no llegan a fin de mes.

La baja de la inflación, desde la devaluación/sinceramiento aplicado cuando asumió en 2023 del 120%, se convirtió en el logro más importante de la gestión libertaria y aquel que ponen en valor a la hora de plebiscitar al gobierno en la elección de medio término.

Después de la derrota por casi 14 puntos frente al peronismo en la provincia de Buenos Aires el mercado profundizó el cambio de expectativas. Teme que salvavidas como el FMI, el BID, el Banco Mundial, la CAF, retiren su respaldo a Milei si la sociedad se rebela en las urnas nacionales contra el ajuste fiscal y la motosierra. Nerviosos, los inversores actúan ante las chances de una derrota o de una victoria insuficiente. En ese marco, la ayuda del Tesoro estadounidense es clave.

La “batalla” por los verdes será en Nueva York

Es por eso que el viaje que emprenden este domingo a la ciudad de Nueva York el presidente Milei; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; y el vocero presidencial, Manuel Adorni, es bisagra para el gobierno de La Libertad Avanza. Allá los estará esperando el canciller, Gerardo Werthein.

La agenda oficial lleva al Presidente a la Gran Manzana para su discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU). Pero esta vez, el foco no estará en su “batalla cultural” contra el progresismo o la “agenda woke”. La única batalla que dará la cúpula libertaria será por conseguir los dólares que le faltan para calmar al mercado.

En ese marco, los esfuerzos por concretar una reunión con Trump, que también estará en Nueva York por la ONU, dieron frutos. El republicano lo recibirá a la mañana y volverán a verse en el almuerzo o cena de jefes de Estado que la potencia del norte suele organizar en el marco de la Asamblea General. Desde la última vez que se vieron, en febrero último, había quedado pendiente la invitación a la Casa Blanca. Ahora, podría haber novedades al respecto.

No es lo que más le importa ya a Milei. El presidente argentino necesita llevarse una noticia concreta de apoyo financiero. Directo entre países o vía FMI. Si es la primera, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, podría poner en marcha una especie de swap de monedas como el país tiene actualmente con China por 5 mil millones de dólares.

Algunos en el gobierno argentino especulan con que Trump podría aprobar el doble, un monto que claramente calmaría a los acreedores de títulos. Otros dicen que no importa el monto, sino el gesto. Lo cierto es que por este canal, se haría uso del Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE). Bessent había declarado tras su paso por la Casa Rosada en abril último que “si Argentina lo necesita, en caso de un shock externo y si Milei mantiene el rumbo, estaríamos dispuestos a utilizarlo”.

No casualmente, lo primero que se encargó de ratificar Milei tras la derrota con el peronismo en territorio bonaerense fue que “el rumbo económico que no va a modificar sino que se va a redoblar”. Si bien perder con Fuerza Patria –el frente de unidad peronista- no califica como “shock externo”, el Presidente sostiene que el efecto es similar para la estabilidad económica.

“El pánico político por la dinámica electoral está generando una descoordinación con el riesgo país”, aseguró desde Córdoba el último viernes en pleno alza del dólar. Fue cuando reveló al diario La Voz del Interior que busca ayuda del Tesoro estadounidense: “Teníamos claro que este año iba a ser muy complicado y ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son u$s4.000 millones en enero y u$s4.500 millones en julio. Con lo cual nosotros venimos trabajando, esas negociaciones demandan tiempo, pero bueno hasta que no esté confirmado no hacemos anuncios “, confirmó.

Para La Libertad Avanza el reloj corre mientras las reservas se desangran. Milei dijo también sobre el “plan platita” del Tesoro de los EE.UU. que es “cuestión de tiempo” y no se equivoca. Si tarda más de lo esperado, el Banco Central argentino podría entrar en shock crítico.

La agenda completa de Milei, Karina y Caputo en Nueva York

Milei habla en la ONU este martes 23 pero también será importante el miércoles 24, cuando reciba el premio Global Citizen Award (el mismo que le entregaron al expresidente Mauricio Macri, en 2018) y participe de la gala que organiza el centro de estudios Atlantic Council, un think tanks norteamericano que destacará a Milei por su plan de reformas económicas que aplica en la Argentina.

Ese día de la agenda compartirá salón con Bessent, aunque tras la bilateral con Trump se convierte no más en otra posibilidad de contacto, ya no tan crucial. Allí se verá, a su vez, con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

La reunión en Nueva York con la líder del Fondo Monetario en la Casa Rosada la daban casi por seguro. Se trata del Presidente del país que es el mayor deudor del organismo multilateral de crédito desde el 2018, en el gobierno de Macri, y potenciado desde 2025 con los 20 mil millones de dólares más de deuda aprobada para el de Milei.

Desde el gobierno no dieron indicios sobre un pedido de adelantamiento de los desembolsos pendientes por parte del FMI a partir del reciente acuerdo.

