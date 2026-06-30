Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei, a través del Ministerio de Economía de la Nación, otorgó una asistencia financiera a Santa Cruz para afrontar parte del pago de los salarios correspondientes a junio. Según pudo confirmar La Opinión Austral, el Gobierno nacional se comprometió a asistir a la provincia con un anticipo de coparticipación por 20.000 millones de pesos, luego de las gestiones encabezadas por el gobernador Claudio Vidal junto al ministro Luis Caputo.

La definición se produjo este martes, en el marco de la agenda institucional que el mandatario santacruceño desarrolla en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que también incluye su participación en la ceremonia de jura del nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la Casa Rosada.

La reunión entre Vidal y Caputo

La primera actividad oficial del gobernador fue un encuentro con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, donde avanzó sobre el pedido que la administración provincial había realizado para obtener asistencia financiera destinada a garantizar el pago de los salarios de la Administración Pública Provincial.

Tapa del Diario La Opinión Austral del lunes 29 de junio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

De acuerdo con la información que pudo confirmar La Opinión Austral, el planteo efectuado por el Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura de la provincia fue aprobado y derivó en el otorgamiento de un anticipo de coparticipación por 20.000 millones de pesos.

La asistencia se suma a las gestiones financieras que viene realizando la administración provincial para afrontar las obligaciones salariales del mes de junio.

Un aporte para afrontar una masa salarial de 120 mil millones

El anticipo autorizado por Nación representa una parte del total que requiere la Provincia para hacer frente a los haberes de los trabajadores estatales activos.

La masa salarial correspondiente a ese universo demanda un desembolso cercano a 120 mil millones de pesos, mientras que la asistencia nacional asciende a 20 mil millones, recursos que serán destinados a reforzar el esquema de pago previsto por la administración provincial.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el objetivo de la gestión fue asegurar el normal cumplimiento del cronograma salarial y sostener el funcionamiento de la administración pública.

La asistencia financiera se instrumenta mediante un anticipo de los fondos de coparticipación federal, mecanismo que las provincias pueden solicitar al Gobierno nacional para atender necesidades financieras específicas.

Una agenda en Buenos Aires con reuniones institucionales

La reunión con Caputo forma parte de una jornada de actividades que Claudio Vidal desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires con distintos encuentros institucionales vinculados a la relación entre Santa Cruz y el Gobierno nacional.

La confirmación de la asistencia financiera fue uno de los principales resultados de esa agenda, que continuará durante la tarde con otra actividad prevista en la Casa Rosada.

Vidal participa de la jura de Diego Santilli

Tras la reunión en el Ministerio de Economía, Claudio Vidal tiene previsto asistir a la ceremonia de jura de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de Ministros.

Como informó previamente La Opinión Austral, el gobernador de Santa Cruz integra la nómina de mandatarios provinciales invitados a participar del acto oficial que encabezará el presidente Javier Milei.

Según pudo confirmar este medio, también fueron convocados los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta) y Martín Llaryora (Córdoba), además del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

La participación de Vidal en la ceremonia se enmarca en una jornada que combina gestiones económicas para la provincia con actividades institucionales en la sede del Gobierno nacional.

El antecedente del respaldo de Vidal a la designación de Santilli

Antes de viajar a Buenos Aires, Claudio Vidal se había referido públicamente a la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete.

En esa oportunidad sostuvo que se trataba de “una buena señal” y expresó que “las provincias necesitan una relación basada en el respeto, la escucha y los acuerdos con el Gobierno Nacional. En ese camino, la vocación de Santilli por construir consensos puede ser un aporte importante“.

Asimismo, agregó: “Desde Santa Cruz siempre estaremos dispuestos a acompañar toda instancia de diálogo que permita defender los intereses de nuestra provincia y contribuir al desarrollo del país“.

Mientras tanto, la principal definición de la jornada fue la confirmación de la asistencia financiera solicitada por Santa Cruz. Según pudo confirmar La Opinión Austral con fuentes del Ministerio de Economía, el Gobierno nacional aprobó el anticipo de coparticipación por 20.000 millones de pesos, recursos que serán destinados a colaborar con el pago de los salarios de junio de los trabajadores activos de la administración pública provincial, cuya masa salarial ronda los 120 mil millones de pesos.