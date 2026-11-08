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Después de 39 años, un papa volvió a pisar suelo argentino. León XIV arribó al Aeroparque Internacional Jorge Newbery este domingo pasadas las 16:30.

Tras la visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia en la Plaza San Martín, el presidente Javier Milei recibió al papa León XIV en la explanada de Casa Rosada. Ambos se dirigieron al Salón Blanco, donde se tomó la foto oficial.

Luego, el presidente encabezó, junto a su gabinete, la ceremonia de bienvenida en la Galería de los Vitraux. Al término de la ceremonia, el presidente y el pontífice mantuvieron una reunión bilateral en el despacho presidencial.

Estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el ministro de Economía Luis Caputo; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Salud, Mario Lugones; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

También asistieron la secretaria legal y técnica María Ibarzabal Murphy, el secretario de Vocería Presidencial, Adrián Ravier; el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili y el asesor. Santiago Caputo.

Por la Santa Sede, participaron el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, y el decano del Colegio Cardenalicio y proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, cardenal Luis Antonio Tagle. También estuvieron presentes el sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, Paolo Rudelli; el secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, Paul Richard Gallagher; el prefecto del Dicasterio para los Obispos, Filippo Iannone y el nuncio apostólico, Michael Wallace Banach.

Asistieron además el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, el arzobispo metropolitano de Buenos Aires, Jorge García Cuerva; el coordinador local, Raúl Pizarro Travers; el consejero de Nunciatura, Daniele Liessi y la prefecta del Dicasterio para la Comunicación, María Montserrat Alvarado.

Encuentro en Palacio Libertad

Posteriormente, tuvo lugar el Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento del Palacio Libertad.

En su discurso, el presidente Javier Milei celebró la visita de León XIV a la Argentina y destacó que su presencia logró reunir a “todo el arco político”.

“Es un profundo honor para mí recibir al papa León XIV”, resaltó el mandatario nacional, y le dio una “cálida bienvenida en nombre de todos”.

“Es mucho más lo que nos une que lo que no separa”, enfatizó el presidente, quien también recordó al papa Francisco y de una manera muy afectuosa. “Nuestro querido Jorge Bergoglio, el papa Francisco, el argentino más importante de la historia y el primer papa latinoamericano. Su partida dejó un vacío enorme en todo nuestro pueblo, tanto para sus fieles como para quienes no pertenecen a la Iglesia. Se trató de una figura excepcional que con su humanidad nos inspiró a todos, independientemente de nuestro credo. Una persona de inmensa generosidad que tuve el honor de conocer de primera mano. Él ya no está físicamente con nosotros y, sin embargo, tenemos el consuelo de que seguirá presente por el resto de nuestras vidas”.

Además, se permitió realizar una reflexión sobre la espiritualidad: “Ocupa un lugar central en la vida en comunidad. El centro de toda espiritualidad genuina es la fe. La fe enaltece nuestras almas, porque nos permite comprender y conectarnos con algo superior que nos fundamenta y nos sostiene. La fe nos permite ver más allá de nuestro presente inmediato, nuestras alegrías, nuestras tragedias, nuestros miedos y nuestras incertidumbres, y nos permite reconocernos como seres humanos conectados con algo más grande”.

En su mensaje, expresó: “La visita de Su Santidad León XIV nos eleva espiritualmente a todos los argentinos”.

Finalizando, Milei instó: “Honremos la memoria y protejamos el legado de quienes ya no están. Mejoremos sostenidamente la vida de quienes hoy están presentes y aseguremos el futuro de quienes aún no han llegado. Santidad, gracias por venir. Y quiero pedirle únicamente que rece por la Argentina tal como lo hacemos nosotros“.

El discurso completo

La visita de León XIV nos eleva espiritualmente a todos los argentinos.

Su Santidad, Papa León XIV, integrantes del cuerpo diplomático, miembros del episcopado argentino, integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación y al resto de los presentes, y a todos los argentinos que miran atentamente desde sus casas, buenas tardes.

Es un profundo honor para mí, como presidente, y para todos los argentinos celebrar la visita de su santidad León XIV a nuestro país. Quiero darle una cálida bienvenida en nombre de todos. Hoy comienzan jornadas de gran alegría y reflexión nacional para los católicos, para quienes profesan otras religiones, para los argentinos no creyentes y también para aquellos que vinieron desde otros países a participar de la visita de su santidad. Hermanos de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de Brasil e incluso de más lejos. Por eso, me alegra ver a todo el arco político aquí, demostrando que hay motivos y ocasiones que van más allá de nuestras diferencias.

Quiero comenzar recordando a nuestro querido Jorge Bergoglio, el papa Francisco, el argentino más importante de la historia y el primer papa latinoamericano. Su partida dejó un vacío enorme en todo nuestro pueblo, tanto para sus fieles como para quienes no pertenecen a la Iglesia. Se trató de una figura excepcional que con su humanidad nos inspiró a todos, independientemente de nuestro credo. Una persona de inmensa generosidad que tuve el honor de conocer de primera mano. Él ya no está físicamente con nosotros y, sin embargo, tenemos el consuelo de que seguirá presente por el resto de nuestras vidas. Quienes creemos en la vida eterna no lo dudamos. Y Francisco no es solo inmortal en los cielos, sino también en la tierra. Porque, como alguien alguna vez dijo: “La inmortalidad es una vida que sigue hablándonos después de la muerte”.

Como argentinos, nuestros lazos con la Iglesia recorren toda la historia de nuestra nación, desde que el Evangelio llegó a estas tierras hasta nuestra declaración de independencia. En 1853, después de décadas de guerras civiles, la Argentina se dio su constitución. En ese momento central de nuestra historia, un joven fraile, el beato Mamerto Esquiú, subió al púlpito y le pidió a su pueblo que acompañara al nuevo orden constitucional y obedeciera la ley. Su sermón tuvo tanto peso que Urquiza lo mandó imprimir y repartir. Fray Mamerto Esquiú quería que la Constitución fuera un ancla para la nave de la patria, porque, según decía, sin ley no hay patria ni verdadera libertad.

Por eso la Argentina liberal, republicana y constitucional no nació contra la Iglesia, sino bendecida por uno de sus clérigos. De este modo, Argentina es un país de orgullosa historia católica, donde desde sus inicios se practican múltiples credos en plena paz y armonía. Y por eso quiero detenerme a hablar del valor de la espiritualidad, que ocupa un lugar central en la vida en comunidad. El centro de toda espiritualidad genuina es la fe. La fe enaltece nuestras almas, porque nos permite comprender y conectarnos con algo superior que nos fundamenta y nos sostiene. La fe nos permite ver más allá de nuestro presente inmediato, nuestras alegrías, nuestras tragedias, nuestros miedos y nuestras incertidumbres, y nos permite reconocernos como seres humanos conectados con algo más grande. Nos conecta con Dios, que nos ama como somos, pero que precisamente a través de ese amor, también nos exige ser cada día un poco mejores personas. Todas las virtudes proceden de esta piedra angular. Sin la fe estamos perdidos en el mundo, porque el futuro se nos aparece como incierto y amenazante. En la fe descansa la certeza de que hay una mano invisible que atraviesa nuestras vidas y que recompensa la bondad y castiga la maldad, tanto con nosotros mismos como con nuestros semejantes.

Somos un pueblo de fe, una fe que nos lleva a vencer el mal con el bien, que conserva la esperanza en la adversidad y encuentra en la fortaleza el ánimo para volver a empezar. Por eso la visita de Su Santidad León XIV nos eleva espiritualmente a todos los argentinos. Además, las Sagradas Escrituras son la gran escuela moral de nuestra civilización occidental. La matriz moral que nos une a todos, incluso a quienes no practican ningún culto, está configurada por sus enseñanzas. De ellas emana la noción de un derecho natural, dado por Dios a los hombres, que precede a toda potestad terrenal. En la tradición católica, la libertad queda consagrada en el libro del Éxodo al momento de recibirse las tablas de la ley, donde el Creador señala: “Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre”. A continuación, los mandamientos señalan: “No matarás”, que protege la vida, y “no robarás”, que protege la propiedad. Primero somos libres, y porque somos libres, somos responsables de obedecer los mandamientos. San Pablo enseña que esa ley está escrita en el corazón de todos los hombres.

Así, los derechos a la vida, la libertad y la propiedad conforman la columna vertebral de nuestra Constitución Nacional, como también de todas las democracias occidentales. De hecho, encontramos una de las raíces históricas de esos conceptos en la Escuela de Salamanca, conformada por clérigos españoles y, en particular, en el fraile dominico Francisco de Vitoria, que afirma que, por derecho natural, todos los hombres son libres. Esa tradición cristiana enseñó que el poder tiene límites y debe respetar la dignidad y los derechos de cada persona. Una enseñanza que hoy nos esforzamos por honrar en la Argentina. Por eso la visita de Su Santidad León XIV trasciende diferencias y divisiones temporales, y nos tiene que reunir a todos los argentinos para que podamos mirar hacia dentro, hacia lo que nos hace humanos. Al hacerlo, reconoceremos que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Porque la recta razón nos permite reconocer una ley natural que nos llama a hacer el bien y evitar el mal. Todos sabemos que estos valores son ciertos, y queremos defenderlos y sostenerlos en el tiempo. Y sabemos que esta defensa no es pasiva, sino que requiere de nuestro compromiso activo. Honrar la fe, llevar una vida digna y virtuosa es precisamente la forma de defenderla frente a un mundo muchas veces empecinado en opacarla.

Por nuestra parte, como gobierno, seguiremos trabajando para guiar cada una de nuestras decisiones conforme a la brújula moral que nos ha conducido y que la Iglesia durante tanto tiempo ha custodiado. Quienes ejercemos responsabilidad de Estado debemos gobernar para todos y obrar conforme al bien común. Esa es la certeza, la enseñanza y la profunda responsabilidad que nos impone la fe. Por este motivo, nosotros aplicamos una comprensión económica de ese bien común a la que llamamos equilibrio general intertemporal. Esto significa, a la hora de tomar decisiones, no concentrarnos en lo que necesita un único sector en un determinado momento, sino en el beneficio de toda la sociedad en el presente y en el futuro. Solo así podemos asegurar a cada argentino el ejercicio de su libertad en igualdad ante la ley, sin imponerle arbitrariedades a unos en detrimento de otros y sin castigar a los argentinos de mañana en pos de favorecer a los argentinos de hoy. Esto es fundamental. Nos sabemos responsables no solo de los argentinos del presente, sino de los del futuro, los niños de hoy y los de mañana. Por ellos también trabajamos. Y las Sagradas Escrituras ofrecen enseñanzas en esa dirección.

Una valiosa sobre la que estuve trabajando esta semana es la parábola de los dos cimientos. Jesús cuenta que dos hombres construyeron su casa. Uno, prudente, la levantó sobre la roca. El otro, insensato, la levantó sobre la arena. La de la arena se construyó más fácil y más rápido, porque es sencillo asentar los cimientos. Pero cuando llegó la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos, solo quedó en pie la casa fundada sobre la roca. La otra cayó. Esa es la Argentina que queremos construir, un país fundado sobre la roca, una misma casa para los que pusieron sus cimientos, para los que hoy vivimos en ella y para los que van a heredarla.

Como decía Edmund Burke: “Una sociedad es una asociación entre quienes están vivos, quienes han muerto y quienes están aún por nacer. A ellos nos debemos como Estado”.

Por lo tanto, honremos la memoria y protejamos el legado de quienes ya no están. Mejoremos sostenidamente la vida de quienes hoy están presentes y aseguremos el futuro de quienes aún no han llegado. Santidad, gracias por venir. Y quiero pedirle únicamente que rece por la Argentina tal como lo hacemos nosotros. Muchísimas gracias.