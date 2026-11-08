El papa León XIV brindó este domingo su primer discurso ante el pueblo argentino desde el Palacio Libertad, en el marco de su visita al país. Durante su intervención, recordó el legado de Jorge Bergoglio, cuestionó que los jóvenes deban emigrar para concretar sus proyectos, reclamó mayor inversión en educación, universidades e investigación y puso el foco en la dignidad de las personas con discapacidad. También se refirió al cuidado de los recursos naturales, la corrupción, el crimen organizado y la necesidad de fortalecer las instituciones.

A las 18:50 comenzó la transmisión por cadena nacional del encuentro entre el pontífice y el presidente Javier Milei. “Extiendo mi saludo a todos los argentinos. Deseo encontrarme con la Iglesia que peregrina en esta tierra”, fueron las primeras palabras de León XIV, quien definió su llegada como un momento de “significado especial” por tratarse de la patria de su antecesor.

“Vengo a la patria del papa Francisco, es acercarme a una historia“, dijo, en referencia a Bergoglio. Luego recordó: “Durante doce años, la Iglesia universal escuchó la voz de un Pontífice argentino que llevó consigo, en la memoria y en el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió. Hoy, al sucederle en el ministerio petrino, recorro en cierto modo el camino inverso”.

Uno de los principales ejes de su mensaje estuvo relacionado con la situación económica y las dificultades que atraviesan las familias. El papa destacó el valor del trabajo como medio para garantizar el sustento y pidió favorecer las oportunidades laborales, estimular la iniciativa privada y acompañar a los sectores más vulnerables.

“Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar. La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía“, reflexionó.

El papa León XIV junto a Javier Milei en el Palacio Libertad.

Fortalecer la educación universidad y la investigación

En ese contexto, cuestionó que los jóvenes deban abandonar el país para alcanzar sus objetivos: “Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”.

A continuación, remarcó la importancia de fortalecer la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación como herramientas para generar oportunidades dentro de Argentina. “Crear las condiciones para que puedan proyectar libremente su vida en Argentina exige robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación”, afirmó.

También sostuvo la tradición educativa del país y señaló la necesidad de ofrecer a las nuevas generaciones una formación que les permita descubrir sus talentos, desarrollarlos y ponerlos al servicio de la sociedad.

La defensa de la vida y la dignidad de las personas con discapacidad

Otro de los pasajes centrales estuvo dedicado a la responsabilidad con las generaciones futuras y al reconocimiento de la dignidad humana en todas las etapas de la vida. “¿Qué lugar ocupan en nuestras decisiones quienes todavía no han nacido? Antes de preguntarnos qué mundo les dejaremos, debemos reconocer su dignidad. Nuestra responsabilidad hacia las generaciones venideras comienza por acoger la vida desde sus primeros instantes y custodiarla hasta su término natural”, recalcó.

En ese sentido, hizo especial hincapié en las personas que atraviesan situaciones de enfermedad, dependencia o discapacidad: “La misma dignidad reclama especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad. Entonces corresponde cuidar, aliviar el sufrimiento, acompañar y hacer sentir a cada persona que su vida conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir”.

El cuidado del medio ambiente y las riquezas naturales

La protección ambiental ocupó igualmente un lugar destacado en el mensaje. León XIV valoró la diversidad de recursos naturales de Argentina y planteó la necesidad de compatibilizar su aprovechamiento con el bienestar de las comunidades y la preservación de los territorios.

“Argentina ha sido bendecida por Dios con una extraordinaria riqueza natural. Sus campos, sus reservas de agua, sus fuentes de energía, sus minerales y la diversidad de sus ecosistemas ofrecen amplias posibilidades de desarrollo”, destacó.

En esa línea, afirmó: “Una ecología auténticamente humana sabe unir el cuidado de la creación al de las personas, procurando que el aprovechamiento de estos recursos contribuya al bienestar de las comunidades y preserve las condiciones que hacen posible la vida y el trabajo en sus territorios”.

Corrupción, inseguridad y fortalecimiento de las instituciones

En otro tramo de su intervención, el pontífice alertó sobre las consecuencias del crimen organizado, las redes de trata de personas, el tráfico de armas y drogas, además de las prácticas corruptas, a las que vinculó con el deterioro de la convivencia y la confianza pública.

“El crimen organizado, las redes de trata de personas, el tráfico de armas y drogas, así como la corrupción, dañan la convivencia, alimentan la violencia y desvían recursos necesarios para el bien común. Frente a estas realidades, son indispensables la acción coordinada entre los Estados y la solidez de las instituciones”, expresó.

A su vez, advirtió que “esa solidez depende también de la integridad personal de quienes han recibido la responsabilidad de gobernar, pues la corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”.

En el cierre de su discurso, León XIV convocó a los argentinos a asumir la responsabilidad de construir un futuro compartido y mantener el espíritu de unidad nacional: “El extraordinario patrimonio que poseen les permite mirar el futuro con confianza. Corresponde ahora hacer fructificar cuanto han recibido y mantener vivo aquel propósito de «constituir la unión nacional», proclamado en el Preámbulo de su Constitución”.

Finalmente, evocó unas palabras de Francisco dirigidas al pueblo argentino: “Que el Señor los haga crecer como pueblo“. Con esa frase, pidió la intercesión de la Virgen de Luján para que continúe protegiendo al país y a sus habitantes.

Javier Milei dio la bienvenida al pontífice

Previamente, tomó la palabra el presidente Javier Milei, quien calificó la visita de León XIV como “un profundo honor“. Durante su intervención, valoró la presencia de representantes de distintos espacios políticos y destacó la posibilidad de compartir un encuentro por encima de las diferencias.

“Me alegra ver dirigentes de todo el arco político que muestra que se ve más allá de nuestras diferencias”, manifestó. También recordó a Jorge Bergoglio, cuyo nombre despertó los aplausos de los presentes en el Palacio Libertad.

Javier Milei habla en cadena nacional durante la visita del papa.

El mandatario hizo referencia al valor de la espiritualidad y aseguró que “somos un pueblo de fe”. En ese marco, sostuvo: “Como Gobierno seguiremos actuando bajo la brújula de la moral. Seguiremos gobernando para todos”.

Asimismo, vinculó la responsabilidad política con el bienestar de las próximas generaciones: “Nos sabemos responsables no solo de los niños del hoy, sino de los del futuro. Las sagradas escrituras enseñan en esa dirección”.

Al finalizar, Milei consideró que la visita debía representar una oportunidad de encuentro para la sociedad argentina. “(Esta visita) nos tiene que reunir a todos los argentinos para que podamos mirar hacia dentro, a lo que nos hace humanos y, al hacerlo, reconoceremos mucho más lo que nos une que lo que nos separa”, enfatizó, y concluyó: “Gracias por venir Su Santidad y quiero pedirle que rece por Argentina tal como hacemos nosotros”.

Leé más notas de La Opinión Austral