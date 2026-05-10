La Secretaría de Minería de la Nación publicó el informe mensual del “Origen Provincial de las Exportaciones Mineras” y señaló que Argentina alcanzó niveles históricos de rendimiento en la comercialización de oro y plata.

Durante el primer trimestre de 2026 , Santa Cruz registró exportaciones mineras por un total de USD 1.008 millones , cifra que representa un crecimiento interanual del 123,4% en comparación con el mismo periodo de 2025.

En lo que respecta exclusivamente al mes de marzo de 2026 , la provincia generó USD 323 millones , lo que implica un aumento del 106,9% respecto al año anterior y se posiciona como el nivel más alto de exportación para este mes desde que se tiene registro oficial.

El impacto de la actividad en la economía local es determinante, ya que la minería explicó el 87,1% de las ventas totales de la provincia al exterior durante el trimestre , aumentando su incidencia respecto al 79,7% registrado el año pasado.

Santa Cruz es la mayor exportadora de oro y plata de Argentina.

En marzo pasado, la actividad industrial representó el 82,8% de las ventas al exterior del distrito patagónico.

El rendimiento de Santa Cruz se apoyó en una canasta exportadora compuesta casi en su totalidad por metalíferos , representaron el 99,9% de las comercializaciones en el tercer mes del 2026.

El protagonismo absoluto lo tienen los metales preciosos: en el acumulado del trimestre, el oro representó el 84,2% del total exportado , mientras que la plata constituyó el 15,7% y otros componentes menores sumaron apenas el 0,1%.

Destinos

En marzo, el oro representó el 85,6% y la plata el 14,3%. Este flujo de riqueza tiene como principales destinos internacionales a Suiza con el 36,6% , Estados Unidos con el 30,2% y Canadá con el 17,5% , mientras que el resto de los mercados globales absorbió el 15,7% restante.

Los yacimientos que sostienen estas cifras récord son proyectos de gran envergadura como Cerro Negro, Cerro Vanguardia, San José y Cerro Moro , acompañados por la actividad de Don Nicolás

Ventas nacionales A nivel país, la minería argentina exportó USD 2.409 millones en el acumulado de los primeros tres meses , un 81,6% más que en 2025 , y Santa Cruz es la provincia con mayor peso en este esquema al aportar el 41,8% del total nacional.

El resto de las exportaciones se distribuye entre San Juan con el 25,5% , Jujuy con el 16,2% , Salta con el 8,4% y Catamarca con el 6,7%. En conjunto, estas cinco provincias explican el 98,6% del total de las exportaciones mineras argentinas del trimestre. Para dimensionar el liderazgo santacruceño, el informe detalla el desempeño de otras regiones.

El oro es el metal más exportado por Santa Cruz.

San Juan exportó USD 614 millones en el trimestre , con un alza del 29,0% y una canasta dominada casi totalmente por el oro en un 98,1%.

Por su parte, la región NOA, integrada por Catamarca, Jujuy y Salta , sumó en conjunto USD 754 millones en el trimestre , creciendo un 98,4%.

A diferencia de Santa Cruz, el NOA tiene su fuerte en el litio , que explica el 60,4% de sus exportaciones acumuladas , seguido por la plata con el 19,0% y el oro con el 16,6%. Pese al auge del litio en el norte, Santa Cruz mantiene su hegemonía gracias a la potencia de sus proyectos metalíferos en este inicio de 2026.