Gladys La Bomba Tucumana quedó en el ojo de la tormenta en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tras protagonizar un escandaloso episodio; con una personalidad fuerte, la cantante se convirtió en una de las protagonistas más explosivas del reality conducido por Santiago del Moro.

En las últimas horas, las redes sociales de los familiares de Juanicar estallaron contra la artista luego de que se viralizara un comentario que hizo a espaldas de Zunino dentro de la casa; la frase, que rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos, fue interpretada por muchos usuarios como un dicho homofóbico y desató una fuerte ola de repudio.

“La Bomba hablando a espaldas de Zunino, diciendo que es put…, hablando de su orientación sexual, algo que él no manifestó”, describió lo ocurrido Santiago Riva Roy en “DDM” (América TV).

“La familia de Juanicar pide la expulsión y viene denunciando que, Gran Hermano, es muy laxo con la homofobia”, lanzó el periodista sobre los denunciante; cabe destacar que, desde el entorno del participante, también se encargaron de pedir la salida de Danelik, luego de que, en reiteradas ocasiones, jugara con su orientación sexual.

En el clip, que rápidamente comenzó a viralizarse en redes, se puede ver a la artista conversando con Yanina Zilli, lejos de la presencia del oriundo de Berazategui; en medio de ese intercambio, lanzó una frase que desató una fuerte polémica: se refirió al participante como “el put… de Zunino ”.

Este suceso, hizo que los televidentes pidieras su expulsión; hasta el momento, el dueño de la casa no se manifestó al respecto.

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