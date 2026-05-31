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Los commodity que produce la minería argentina se sostienen con valores positivos en los mercados internacionales.

La Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, de la Secretaría de Minería del Ministerio de Economía de la República Argentina publicó el informe correspondiente a mayo de 2026 expone la evolución de los precios de los principales minerales con datos consolidados hasta abril de 2026. En términos generales, la comparación interanual respecto a abril de 2025 demuestra incrementos de gran magnitud en los cuatro commodities analizados, destacándose las subas del litio y la plata. Sin embargo, la tendencia intermensual inmediata mostró comportamientos dispares entre los metales.

“El precio promedio de los primeros cuatro meses de 2026 refleja un fuerte posicionamiento al alza en comparación con el mismo período del año 2025 para la totalidad de las canastas relevadas”, se indicó.

Las exportaciones mineras argentinas podrían alcanzar los USD 9.000 millones en 2026, impulsadas principalmente por la suba de los precios internacionales del oro y el crecimiento sostenido del litio. La estimación, difundida por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), representa un incremento cercano al 49% respecto a 2025, cuando el sector cerró con USD 6.056 millones.

El dato posiciona a la minería como uno de los principales motores de ingreso de divisas en el corto plazo. Sin embargo, desde la propia industria advierten que el crecimiento no debe medirse únicamente en volumen exportador, sino también en su impacto real sobre la economía local, el empleo y la cadena de valor.

Oro

Según el informe, en abril de 2026, el “oro registró un precio promedio de 4.721 USD la onza“. El valor implicó una “reducción intermensual del 2,8% respecto a marzo, pero evidenció un crecimiento del 46,7% en la comparación interanual”.

En el acumulado de los primeros cuatro meses de 2026, el metal promedió los 4.837 USD la onza, lo que representó un aumento del 63,9% frente al promedio de 2.951 USD la onza“.

El análisi de la línea histórica señala que “las cotizaciones se mantuvieron en niveles históricamente altos a pesar de contraerse desde el pico alcanzado en el primer trimestre”, “la solidez del empleo en Estados Unidos y las cifras de inflación por encima de lo previsto indujeron a la Reserva Federal a conservar un enfoque prudente, factor que fortaleció al dólar y sostuvo tasas de interés elevadas, incrementando el costo de oportunidad de este activo. Esta coyuntura provocó salidas de capitales en los Fondos Cotizados en Bolsa (ETF) de Norteamérica, que fueron compensadas en parte por compras en Asia, mientras el soporte estructural provino de la demanda de los bancos centrales”.

Plata

Por su parte, la plata promedió un valor de 75,9 USD la onza en abril de 2026, manifestando un descenso intermensual del 2,6%.

A pesar de esta baja de corto plazo, “el incremento interanual se ubicó en un 135,4% en comparación con abril de 2025″. El precio promedio del primer cuatrimestre del año ascendió a 81,9 USD/Ozt, escalando un 156,1% respecto al promedio de 32,0 USD/Ozt registrado en el mismo período del año anterior.

La cotización se vio afectada por las directrices de política monetaria internacional y por los vaivenes en las expectativas del sector manufacturero. Las altas tasas de interés reales y la firmeza del dólar presionaron los precios a la baja, a la par de una menor demanda industrial derivada de la sustitución y el ahorro de materiales por sus altos costos. No obstante, el precio encontró un piso firme debido a que el mercado de la plata transita su sexto año consecutivo de déficit de oferta.

Cobre

El precio del cobre alcanzó una media de 12.951 USD la tonelada en abril de 2026, consolidando una suba del 3,4% intermensual y una expansión del 41,1% interanual. Durante el acumulado cuatrimestral de 2026, el valor promedio se situó en 12.861 USD la tonelada, marcando un avance del 38,1% en comparación con los 9.311 USD/tn reportados en los primeros cuatro meses de 2025.

La evolución positiva del metal durante abril estuvo fuertemente ligada a la tracción de la demanda de China, donde se expandieron los proyectos domésticos de redes eléctricas y se incrementó la producción de alambrón y cables. Esta demanda externa también se vio dinamizada por los requerimientos logísticos de la industria de la inteligencia artificial. Por el lado de la oferta, incidieron la disminución de stocks en la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE), la escasez de concentrados que presionó los costos de tratamiento y las tensiones de carácter geopolítico que encarecieron el comercio de ácido sulfúrico.

Litio

El Carbonato de Litio promedió los 21.263 USD/tn LCE en el mes de abril de 2026, lo cual denotó un incremento del 2,0% respecto al mes anterior y un alza sustancial del 134,1% en la medición interanual. Para el segmento de los primeros cuatro meses del año, el promedio se fijó en 19.846 USD/tn LCE, cifra que supera en un 106,2% a los 9.626 USD/tn LCE promediados en el cuatrimestre equivalente de 2025.

Este incremento de precios respondió primordialmente a factores que restringieron la oferta global. En Zimbabue se implementó una transición regulatoria que modificó la prohibición total de exportaciones por un esquema de cuotas, dejando saldos de producción anual sin cobertura inmediata, a lo que se sumaron potenciales riesgos de interrupción en los suministros de Australia. En contraste, los altos precios de los combustibles causados por conflictos bélicos internacionales provocaron una desaceleración temporal en la demanda de vehículos eléctricos a corto plazo, si bien a largo plazo el contexto macroeconómico podría incentivar la adopción de energías limpias y sistemas de almacenamiento de baterías.