Mirtha Legrand (99) se encuentra internada por un cuadro de bronquitis, informaron en diversos medios nacionales; según trascendió, “La Chiqui” debió ser ingresada en el centro de salud Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires para permanecer bajo observación continua.

La información, también, fue confirmada durante el programa “A la Barbarossa (Telefe)” por la panelista Analía Franchín, quien precisó que, la medida, responde a un protocolo de carácter preventivo dispuesto por su médico de cabecera.

La decisión asistencial sobrevino luego de que el estado gripal, que la obligó a suspender sus grabaciones el último viernes, no mostrara la remisión esperada durante el fin de semana, derivando en un diagnóstico de bronquitis que aconsejó un monitoreo clínico más exhaustivo.

La hospitalización de Mirtha busca asegurar un seguimiento exhaustivo de sus parámetros respiratorios en un entorno controlado, evitando posibles complicaciones derivadas de las bajas temperaturas registradas en la región metropolitana.

Según detalló Franchín al aire, el profesional médico, a cargo de la salud de Mirtha Legrand, recomendó reposo absoluto y supervisión técnica directa. “Estaría con una bronquitis y, su médico de cabecera, le recomendó un reposo total; en las últimas horas, sin embargo, tuvieron que ingresarla a la clínica donde está monitoreada y más controlada”, indicaron.

La alarma sobre su condición se había iniciado el viernes 4 de septiembre 2026, cuando no pudo presentarse a los estudios de filmación de El Trece por amanecer con fuerte congestión y tos persistente.

Dicha ausencia forzó a su nieta, Juana Viale, a tomar las riendas de la conducción de La Noche de Mirtha en doble turno de rodaje; si bien, en un primer momento, el entorno familiar confió en que el descanso domiciliario resultaría suficiente para estabilizarla, los especialistas prefirieron profundizar los controles intrahospitalarios para evitar sobrecargas en su aparato respiratorio.

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