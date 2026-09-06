BB ASUL lanzó su nuevo disco “Miss Universo”, el cual tiene el mismo nombre que la colaboración que sacó junto a Lali Espósito; el proyecto llegó después de varios adelantos, con: “Tabaco Para Armar”, “Ajedrez”, junto a Massacre, y “Colmillos” con Taichu; la propuesta combina influencias del grunge, nu metal, rock y pop.

Lali participa en la canción “Miss Universo”

Uno de los puntos destacados del lanzamiento es la colaboración de Lali en “Miss Universo”, el tema central del disco; la canción cuenta, además, con un videoclip oficial publicado en el canal de YouTube de BB ASUL.

El álbum fue producido por Dante Saulino, mientras que, los arreglos y la dirección, estuvieron a cargo de Alejandro Terán; las grabaciones se realizaron en Viet Music House, Saulino Music y Unísono, y, Santiago de Simone, estuvo a cargo de la mezcla y el mastering.

Un disco centrado en la identidad y la diferencia

“Miss Universo” desarrolla una mirada sobre la rareza, la identidad y las experiencias de quienes, alguna vez, sintieron que no encajaban; sse concepto funciona como hilo conductor de las canciones y de la estética general del proyecto.

El lanzamiento continúa el recorrido iniciado por BB ASUL con “PURA”, su primer álbum de estudio, publicado en 2023; aquel trabajo recibió dos nominaciones a los Premios Gardel y contó con colaboraciones de Lara91k, Doppel Gangs y Ángela Torres.

La artista, también, desarrolló trabajos como compositora y participó en el “En el barro” y “Yo, Narciso”; según la información difundida con el nuevo álbum, durante los próximos meses llevará “Miss Universo” a distintos escenarios de Argentina y España.

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