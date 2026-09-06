Carmen Barbieri, Paula Chaves, Tuli Acosta, Chino Leunis y El Turco Naim fueron los invitados de la última emisión “PH Podemos Hablar” (Telefe) del sábado 5 de septiembre; el plantearse sobre el final de las relaciones, Naim reconoció las dificultades que tuvo tras su ruptura de su expareja, Emilia Attias.

“Hace casi tres años de la separación; yo venía de seis años y, con Emilia, pasé a 18 años… Son como 25 en pareja”, recordó, el actor, sobre sus anteriores y largas relaciones a lo largo de su vida.

“Es dura la separación… imagínate, yo no sabía ni vestirme, hasta la ropa que me ponía le preguntaba a ella… Demasiado dependiente”, reveló.

En este marco, reconoció que la ruptura, después de tantos años de matrimonio, no fue para nada fácil. “Pero es dura la separación, te quedas solo, sobre todo, los domingos, pero, después, aprendes”, comentó.

Y, puso en contexto, con una situación de la vida diaria donde, sintió al principio, el hecho de no estar en pareja después de tanto tiempo acompañado por la actriz.

“Es lindo el matrimonio, pero, también, te despersonalizas un poco… Los pro y los contra”, se sinceró el Turco Naim.

En el programa, El Turc comentó cómo fue aquel inicio del noviazgo con Attias con las redes instalándose y cómo llevó los comentarios de aquel entonces tras hacerse público el romance.

“Los dos somos públicos, artistas y, yo soy un pandillero total… Estar con ella súper fina y alucinante… Recién empezaba las redes, hace 20 años, y yo actuaba hace 40. Antes salías y nadie se enteraba”, recordó.

Y, apuntó sobre ese entonces: “Era la chica del momento y yo venía de hace muchos años; al principio, me chocó un poco lo de los comentarios en Internet que no estaba acostumbrado, pero, después, yo tengo la personalidad que voy para adelante y me adapto riéndome”.

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