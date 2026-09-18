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Mirtha Legrand fue internada nuevamente este viernes en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires, donde permanece bajo atención médica luego de presentar un cuadro compatible con neumopatía. La conductora, de 99 años, había recibido el alta hace apenas cinco días tras permanecer internada por un cuadro respiratorio.

Según informó oficialmente el Sanatorio Mater Dei, Mirtha Legrand ingresó durante la tarde de este viernes 18 de septiembre para realizarse estudios y recibir el tratamiento y los controles correspondientes.

Qué dice el parte médico

El comunicado firmado por el Dr. Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei, señala: “La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”.

A su vez, la familia de la conductora agradeció las muestras de preocupación y pidió respeto ante la situación de salud que atraviesa.

El centro médico informó además que, “de no mediar cambios”, emitirá un nuevo parte médico el próximo lunes.

La semana pasada había recibido el alta

La nueva internación se produce apenas cinco días después de que Mirtha Legrand fuera dada de alta del mismo sanatorio. La conductora había permanecido internada durante casi una semana a raíz de un cuadro respiratorio bronquial.

El ingreso anterior se había producido el lunes 7 de septiembre. En los partes difundidos en aquella oportunidad, el Sanatorio Mater Dei había informado que la conductora se encontraba en una habitación común y completaba un tratamiento con antibióticos.

Tras evolucionar favorablemente y mantenerse estable, Mirtha recibió el alta médica el domingo 13 de septiembre y regresó a su domicilio para continuar con su recuperación junto a su familia.

Tras permanecer algunos días en su casa, la conductora volvió a presentar dificultades respiratorias y fue trasladada nuevamente al Sanatorio Mater Dei, donde ingresó por guardia.

En las últimas horas, su estado volvió a ser evaluado por los profesionales médicos. El parte difundido este viernes aporta ahora el diagnóstico inicial de un cuadro compatible con neumopatía, aunque no brinda mayores precisiones sobre su evolución ni sobre la gravedad del cuadro.

La familia de Mirtha Legrand permanece acompañándola mientras continúa internada y se aguarda un nuevo informe oficial del Sanatorio Mater Dei para el próximo lunes, siempre que no se produzcan cambios en su estado de salud.

Mirtha Legrand, de 99 años, continúa internada y bajo seguimiento médico en el Sanatorio Mater Dei.