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Mirtha Legrand, de 99 años, continúa internada en el Sanatorio Mater Dei mientras atraviesa su segunda hospitalización en un mes. La conductora permanece bajo seguimiento médico luego de presentar un cuadro compatible con una neumopatía.

El nuevo parte médico

La conductora continúa “evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado”, según se informó en el nuevo parte médico difundido por el Sanatorio Mater Dei. El escrito precisó que seguirá con el tratamiento específico y los controles necesarios.

“La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado. Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios”, señaló el escrito.

Asimismo, añadió: “Ha recibido la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecen el respeto y cariño transmitidos”.

En el cierre del escrito firmado por el Dr. Enrique Echagüe, Director Médico del Sanatorio Mater Dei, se indicó: “De no mediar inconvenientes, el próximo miércoles emitiremos un nuevo parte médico”.

La salud de Mirtha Legrand

El viernes se informó que Mirtha presentaba un cuadro compatible con una neumopatía, término utilizado para referirse a enfermedades, trastornos o alteraciones que afectan los pulmones.

El cuadro se produjo luego de un episodio gripal que derivó en bronquitis y motivó su internación el pasado 7 de septiembre en el mismo centro de salud, donde permaneció bajo seguimiento médico y se realizó distintos estudios.

Durante esa internación, los partes médicos señalaron una evolución favorable y sin complicaciones. Además, permaneció en una habitación común y participó activamente de su recuperación junto a su kinesiólogo.

El 13 de septiembre recibió el alta médica y continuó su recuperación en su domicilio, donde recibió visitas de familiares y amigos. Sin embargo, días después volvió a ser internada para continuar con la atención médica correspondiente.

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