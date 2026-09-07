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Mirtha Legrand, de 99 años, permanece internada en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires, donde ingresó este lunes para realizarse controles y continuar bajo seguimiento médico.

La conductora había atravesado un cuadro gripal en los últimos días, situación que le impidió participar de las grabaciones de “La Noche de Mirtha”. Ante su ausencia, su nieta Juana Viale quedó al frente de la emisión del sábado.

Según explicaron sus familiares, la internación se produjo de manera preventiva y con el objetivo de mantenerla monitoreada por los profesionales de la salud.

Qué dice el parte médico

Luego de varias horas en la institución, el Sanatorio Mater Dei difundió el informe oficial sobre su estado. Allí se indicó: “La señora Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro Sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial“.

El parte también señaló que la presentadora permanece en una “habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico corresspondiente”. Además, el documento expresó: “Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respecto durante la internación de Mirtha”.

Por último, el centro asistencial comunicó: “De no mediar cambios, el miércoles emitiremos un nuevo parte médico, al ser este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei”.

Juana Viale quedó al frente del programa

Durante la emisión del último sábado de “La Noche de Mirtha”, Juana Viale explicó la ausencia de su abuela y llevó tranquilidad sobre su estado.

“Estoy acá y me pongo la camiseta porque la abuelita está con gripe y le mandamos un besito enorme”, expresó. Con un tono distendido, agregó: “Se está recuperando con sus tecitos y sus ungüentos naturales. Mentira, todos son medicamentos”. Según trascendió, la diva de la TV se encontraría “de buen ánimo y en sala común“.

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