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Este viernes, Mirtha Legrand tuvo que bajarse de su programa “La Noche de Mirtha” (El Trece) por una problema de salud y, su nieta, la reemplazará al frente de la mesaza, una tarea en la que ya tiene experiencia en reiteradas oportunidades.

Según pudo saber Teleshow, Mirtha tuvo un cuadro gripal, lo que motivó que guardara reposo y no se presentara en los estudios de grabación; tal como marca la tradición, Juana es quien hace primero su programa y, luego, es el turno de “La Chiqui”; sin embargo, esta vez, la actriz deberá hacer frente a ambos programas, ya que, su abuela, permanece en su domicilio.

El periodista Juan Etchegoyen habló con Marcela Tinayre, la hija de la diva, quien dio más detalles de la situación. “Está un poco engripada, yo estoy almorzando con ella.; Juana va a hacer el programa”, indicó.

De esta manera, Viale ocupará el lugar de Legrand en La noche de Mirtha, donde recibirá un atractivo cruce con espíritu de tribunales; estarán Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, en su litigioso divorcio con Mauro Icardi, y Elba Marcovecchio, representante legal del futbolista, quienes sostuvieron posiciones públicamente encontradas en las últimas semanas por el caso.

Completan el elenco Karina Iavícoli, panelista de LAM e Infama en América TV, y una de las voces más activas en la cobertura del conflicto entre Nara e Icardi, y Luciana Rubinska, periodista deportiva de Infobae y ESPN, primera mujer en ganar un Martín Fierro de Cable en periodismo deportivo, en 2018.

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