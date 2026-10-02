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Mirtha Legrand continúa en proceso de recuperación y se prepara para recibir el alta médica y regresar a su casa. Así lo informó este viernes el Sanatorio Mater Dei, que difundió un nuevo parte médico sobre el estado de salud de la conductora.

El informe, fechado el 2 de octubre y firmado por el director médico de la institución, Enrique Echagüe, precisó que Legrand permanece en una habitación común y continúa bajo seguimiento de distintas especialidades.

“La Sra. Mirtha Legrand se encuentra en proceso de recuperación para poder volver a su casa. Está en una habitación común en seguimiento kinésico, nutricional y clínico”, señala el parte.

Desde el sanatorio también agradecieron “especialmente el trato y respeto dispensado a la Sra. y su familia” y anticiparon que, si no se producen cambios en su evolución, el próximo parte médico será difundido el lunes.

La conductora permanece internada desde septiembre, cuando debió regresar al Mater Dei luego de una descompensación respiratoria.

La primera internación se produjo a raíz de un cuadro gripal que derivó en bronquitis. Mirtha ingresó al sanatorio para realizar controles y recibir atención médica y, después de varios días, recibió el alta el domingo 13 de septiembre.

Tras regresar a su domicilio de avenida del Libertador, continuó con su recuperación. Sin embargo, el viernes siguiente presentó una nueva descompensación respiratoria que motivó su regreso al Sanatorio Mater Dei.

Desde entonces, los partes médicos difundidos por la institución señalaron una evolución favorable. A pesar de esa mejoría, los profesionales decidieron prolongar la internación para completar el proceso de recuperación y reducir el riesgo de una recaída.

En el parte difundido el viernes 25 de septiembre, el sanatorio había informado que Mirtha se encontraba “muy bien de su cuadro respiratorio” y que incrementaba su actividad física junto al equipo de kinesiología.

Qué es una neumopatía, el cuadro por el que fue internada Mirtha Legrand

La neumopatía es un término general utilizado en medicina para referirse a las enfermedades que afectan a los pulmones. Por ese motivo, no identifica una enfermedad específica ni significa necesariamente que una persona tenga neumonía.

La Real Academia Española define la neumopatía como una “enfermedad de los pulmones”. Dentro de las enfermedades pulmonares pueden encontrarse distintas afecciones, entre ellas el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la fibrosis pulmonar y la neumonía.

Las causas de las neumopatías son diversas. Algunas pueden estar relacionadas con infecciones, mientras que otras pueden asociarse con el tabaquismo, la inhalación de determinadas sustancias o la exposición prolongada a contaminantes ambientales.

Al tratarse de un término amplio, los síntomas dependen de la enfermedad pulmonar específica que presente cada paciente. Entre las manifestaciones que pueden aparecer en distintos cuadros respiratorios se encuentran la tos, dificultad para respirar, respiración acelerada y cansancio.

Cuándo se conocerá un nuevo parte médico

Según informó el Sanatorio Mater Dei, si no se producen cambios en el estado de salud de Mirtha Legrand, el próximo parte médico será difundido el lunes.

Mientras tanto, la conductora continúa internada en una habitación común, con seguimiento clínico, nutricional y kinésico, en el marco de su recuperación para poder regresar a su domicilio.