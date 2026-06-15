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La oposición intensificó su ofensiva contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y busca avanzar en el Congreso con una moción de censura que podría poner en riesgo su continuidad dentro del Gobierno nacional. La estrategia contempla sesiones tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, mientras crece la presión sobre el oficialismo para que tome una decisión sobre el funcionario.

La principal novedad surgió desde el PRO, que dejó trascender que podría dar quórum en la sesión convocada para el próximo 23 de junio en Diputados, donde se tratarán seis expedientes vinculados a pedidos de informes, interpelaciones y una eventual moción de censura contra Adorni.

Desde el bloque que conduce Cristian Ritondo señalaron que todavía no existe una definición final, aunque marcaron una postura crítica hacia el jefe de Gabinete. “Estamos instando a que el Gobierno lo corra a Adorni. Tiene ocho días”, expresaron desde el espacio opositor.

La postura del PRO modificó el escenario respecto de la sesión fallida del 13 de mayo, cuando sectores opositores habían decidido no avanzar por falta de apoyos suficientes. En aquella oportunidad, el PRO, la UCR y sectores dialoguistas habían evitado dar quórum para no profundizar la tensión con la Casa Rosada.

La situación de Adorni se agravó luego de la presentación de su declaración jurada y las explicaciones públicas sobre su evolución patrimonial. Sus argumentos generaron cuestionamientos de distintos sectores políticos, incluso dentro de espacios cercanos al oficialismo.

Las críticas se enfocaron en supuestas inconsistencias, omisiones y rectificaciones en sus presentaciones ante organismos de control como la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA).

El conflicto terminó ampliando la grieta dentro del esquema de apoyos del Gobierno. Al reclamo del peronismo y la izquierda se sumaron sectores dialoguistas, gobernadores provinciales y referentes vinculados al oficialismo que comenzaron a reclamar explicaciones.

El Senado también impulsa una interpelación contra Adorni

La ofensiva contra el jefe de Gabinete llegó también a la Cámara alta. El interbloque Popular, encabezado por José Mayans, presentó un proyecto para convocar a una sesión urgente con el objetivo de avanzar en una interpelación y analizar una moción de censura contra Adorni.

El pedido sostiene que, si la resolución es aprobada, el funcionario deberá presentarse en el Senado en un plazo máximo de siete días para responder sobre los cuestionamientos planteados.

Los senadores peronistas fundamentaron la iniciativa en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece la responsabilidad del jefe de Gabinete de brindar informes al Congreso.

La oposición enfrenta un límite: los dos tercios

Aunque la oposición logró instalar el tema en la agenda política, la aprobación definitiva de una moción de censura requiere una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras, un número que actualmente parece difícil de alcanzar.

Por eso, la estrategia inmediata apunta a conseguir quórum y avanzar con el emplazamiento de las comisiones para obligar al oficialismo a abrir el debate parlamentario.

Ese proceso podría extenderse durante varias semanas y mantener el conflicto en el centro de la escena pública. En ese contexto, algunos sectores opositores consideran que la continuidad de Adorni podría convertirse en un problema político permanente para el presidente Javier Milei.

Mientras el Gobierno demora una definición, la presión parlamentaria aumenta y la figura del jefe de Gabinete quedó atrapada en una disputa que combina cuestionamientos institucionales, tensión interna y una creciente crisis política.