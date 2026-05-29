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La investigación por la busqueda de Agostina Madeleine Vega, la adolescente de 14 años desaparecida hace seis días en Córdoba, sumó en las últimas horas nuevos allanamientos, pericias y un misterioso mensaje enviado al teléfono de su madre que mantiene en alerta a la Justicia.

Los investigadores analizan un texto recibido por Melisa Heredia, madre de la menor, que decía: “Tu hija está bien, dormida”. El mensaje llegó desde un número desconocido y actualmente es rastreado por peritos especializados para intentar determinar su origen y si guarda relación directa con la causa.

Mientras la angustia crece entre familiares, vecinos y amigos, la Fiscalía ordenó múltiples operativos en distintos puntos de la ciudad de Córdoba en busca de pistas que permitan encontrar a la adolescente con vida.

Peritajes en la casa del unico detenido.

Nuevos allanamientos y un auto rojo bajo sospecha

Uno de los procedimientos más importantes se realizó en barrio José Ignacio Díaz, cerca de la ex ruta 9, luego de que vecinos alertaran sobre la presencia de un automóvil rojo abandonado desde hacía varios días.

En ese sector, además, los investigadores detectaron actividad del teléfono celular de Claudio Barrelier, el único detenido en la causa, después de la noche en que Agostina fue vista por última vez.

Paralelamente, este viernes por la mañana se llevó adelante un nuevo allanamiento en la vivienda de Barrelier, ubicada en barrio Cofico. El operativo incluyó un fuerte despliegue policial, corte de tránsito y el ingreso al inmueble tras forzar la puerta de acceso, ya que no había ocupantes en el interior.

Fuentes ligadas a la investigación señalaron que durante las pericias se hallaron indicios que sugieren que Agostina habría estado en la vivienda.

Quién es Claudio Barrelier, el único detenido

Claudio Barrelier, de 33 años, está imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada. El hombre fue pareja de la madre de Agostina y conocía a la adolescente desde hacía tiempo.

La principal hipótesis de la Fiscalía sostiene que Barrelier habría engañado a la menor para que fuera a su casa bajo la promesa de una “sorpresa para su madre”.

Claudio Barrelier tiene 33 años y es amigo de la madre de la menor.

Sin embargo, durante una indagatoria que se extendió por más de tres horas, negó haber visto a la adolescente. Además, aseguró que la persona que aparece en las cámaras de seguridad ingresando a su domicilio era su propia hija y no Agostina. La misma versión fue respaldada por su madre.

Sobre ese video, el fiscal Raúl Garzón fue contundente: “Para este fiscal, esa persona que ingresa es Agostina”.

El fiscal Garzón confirmó que la búsqueda continúa “sin parar”

El fiscal Raúl Garzón habló frente a la casa del detenido y aseguró que la investigación avanza en distintos frentes.

“Se está trabajando en varios lados, en distintos frentes. Acá en este lugar, pero este no es el único”, explicó.

Además, remarcó que todas las hipótesis continúan abiertas: “Si me dicen que la estamos buscando con vida, les digo que sí; si me dicen que la estoy buscando sin vida, también”.

El funcionario confirmó también que el hallazgo del vehículo rojo representa una pista importante para la causa. “Ha aportado rumbo para la investigación. La investigación tiene un rumbo”, afirmó.

Más procedimientos y nuevas declaraciones

La causa continúa sumando medidas judiciales. Además de los allanamientos en la casa de Barrelier y otros domicilios vinculados a su entorno, tres mujeres fueron retiradas por la Policía desde la vivienda de barrio Cofico para prestar declaración.

Hasta el momento no trascendió cuál sería la relación de esas personas con la investigación.

En paralelo, efectivos de distintas divisiones policiales, incluyendo equipos especiales de rastreo y búsqueda, mantienen operativos en diversos sectores de la capital cordobesa, especialmente en zonas descampadas de barrio Ampliación Ferreyra, donde incluso se instaló una carpa del cuerpo especial DUAR.

La desaparición de Agostina Vega mantiene en vilo a toda Córdoba y la principal preocupación de la Justicia y de la familia sigue siendo una sola: encontrar a la adolescente sana y salva lo antes posible.

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