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El comodoro retirado Carlos Alfredo Rinke, uno de los pilotos de combate de la Fuerza Aérea Argentina que participó en la guerra de Malvinas, murió este miércoles a los 70 años en Córdoba, donde permanecía a la espera de un trasplante de médula ósea.

Conocido como el “Numeral de Hierro”, Rinke integró las operaciones aéreas contra la flota británica durante el conflicto bélico de 1982. A los 26 años, participó en seis misiones de combate a bordo de aviones A-4B Skyhawk, de las que logró regresar.

Carlos Rinke en una de sus últimas entrevistas.

Durante la guerra, intervino en ataques contra buques británicos, entre ellos el HMS Antelope y el HMS Broadsword, además de operaciones contra embarcaciones de desembarco en Bahía Agradable.

Años después, al recordar su experiencia en el conflicto, Rinke destacó el trabajo colectivo que había detrás de cada misión y el papel del personal que sostenía las operaciones aéreas.

“El piloto es la punta de una larga cadena. Detrás hay mecánicos, armeros, radares, meteorólogos. Sin ellos, nada hubiese sido posible”, expresó.

Las despedidas tras su muerte

La noticia de su fallecimiento generó expresiones de condolencias de las Fuerzas Armadas y de dirigentes políticos, que destacaron su trayectoria y su participación en la guerra de Malvinas.

Rinke intervino en ataques contra buques británicos, entre ellos el HMS Antelope y el HMS Broadsword, además de operaciones contra embarcaciones de desembarco en Bahía Agradable. En la foto, en la previa de una de sus misiones.

Desde las Fuerzas Armadas lo despidieron con un mensaje de reconocimiento: “Honor y gloria eterna”.

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel también expresó su pesar por la muerte del excombatiente. “Que en paz descanse, Soldado de la Patria. ¡Argentina tiene héroes! ¡¡¡Malvinas Argentinas ayer, hoy y siempre!!!”, publicó.

La muerte de Rinke deja el recuerdo de uno de los pilotos argentinos que participaron en las operaciones aéreas durante la guerra de 1982, un conflicto que marcó la historia del país y de las Fuerzas Armadas.