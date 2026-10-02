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El ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Augusto Belluscio murió este viernes a los 96 años. Especialista en Derecho Civil y una de las principales referencias del Derecho de Familia en la Argentina, integró el máximo tribunal entre 1983 y 2005 y llegó a ejercer la vicepresidencia.

Belluscio había nacido el 10 de junio de 1930. Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1955 y obtuvo allí el doctorado en Derecho y Ciencias Sociales en 1960. Su trayectoria académica estuvo estrechamente vinculada con esa institución, donde fue docente de Derecho Civil y desarrolló posteriormente actividades de posgrado, especialmente en el área de Derecho de Familia.

Antes de llegar a la Corte Suprema, desarrolló una extensa carrera judicial. Se desempeñó como secretario en el fuero civil, fue juez nacional en lo Civil y Comercial Federal y luego integró la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Durante la última dictadura militar dejó la magistratura y retomó el ejercicio de la abogacía.

Con el regreso de la democracia, fue convocado para integrar la Corte. El presidente Raúl Alfonsín lo designó ministro del máximo tribunal en 1983, en los primeros días de su gobierno. Permaneció durante más de dos décadas y atravesó distintas composiciones de la Corte Suprema.

Augusto Belluscio en la Corte Suprema: 22 años y una renuncia por una cuestión ética

Durante sus primeros años en el tribunal, Belluscio compartió la Corte con magistrados como Jorge Bacqué, José Severo Caballero, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Genaro Carrió. Durante la presidencia de Carlos Menem permaneció en el máximo tribunal luego de su ampliación y coincidió con Eduardo Moliné O’Connor, Julio Nazareno, Rodolfo Barra, Antonio Boggiano, Gustavo Bossert y Adolfo Vázquez, entre otros.

En numerosos expedientes de aquella etapa, Belluscio integró la minoría que se apartaba de los criterios de la denominada “mayoría automática”, expresión utilizada para referirse al sector del tribunal identificado con varias de las principales posiciones del gobierno menemista.

En la década de 1990 también protagonizó un enfrentamiento público con el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, a quien querelló por delitos contra el honor. El conflicto concluyó con un pedido público de disculpas del economista.

Augusto Belluscio integró la Corte Suprema durante 22 años y ejerció la vicepresidencia del máximo tribunal.

En 2002, Belluscio fue uno de los tres ministros que votaron a favor de la pesificación de los depósitos en dólares a $1,40, en una resolución en la que la mayoría de la Corte declaró inconstitucional esa medida.

El último tramo de su trayectoria en el tribunal coincidió con la renovación impulsada durante la presidencia de Néstor Kirchner. En esos años compartió la Corte con Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Carmen Argibay, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni.

Belluscio presentó su renuncia en junio de 2005, cuando estaba próximo a cumplir 75 años, y estableció como fecha de salida el 1° de septiembre de ese año. En 1999 había integrado la mayoría que declaró inválida la cláusula constitucional que establecía el cese de los jueces al alcanzar esa edad, en el denominado caso “Fayt”.

Sin embargo, al momento de dejar el cargo explicó que continuar en funciones podía generar una “incompatibilidad ética”. Según sostuvo entonces, permanecer en la Corte podía interpretarse como un aprovechamiento personal de una sentencia que él mismo había firmado.

Una extensa trayectoria académica y profesional

Además de su carrera judicial, Belluscio mantuvo durante décadas una activa labor como abogado, docente y jurista. Tras dejar la Corte continuó vinculado al estudio fundado por el jurista Santiago Fassi.

Su producción académica estuvo centrada principalmente en el Derecho Civil y el Derecho de Familia. Entre sus obras se encuentran Nociones de Derecho de Familia, Manual de Derecho de Familia, Derecho de familia y Vocación sucesoria, sus fuentes en la reforma del Código Civil.

También dirigió la edición del Código Civil y leyes complementarias comentado, anotado y concordado, una colección de nueve tomos publicada entre 1978 y 2004.

A lo largo de su trayectoria participó además en distintas instituciones académicas y profesionales. Integró el Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Derecho Comparado, la rama argentina de la International Law Association y el Instituto de Derecho Civil y Comercial del Colegio de Abogados de Tucumán.

Fue miembro consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), socio activo de la Sociedad Científica Argentina e integrante del jurado de los Premios Konex en 1986.

Con su muerte, a los 96 años, desaparece una figura que durante más de dos décadas formó parte de la Corte Suprema y que tuvo una extensa influencia en la enseñanza y la producción jurídica argentina, particularmente en el Derecho Civil y de Familia.