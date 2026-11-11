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El fútbol argentino despide a Carlos Babington, uno de los nombres más representativos de la historia de Huracán y protagonista de una de las etapas más recordadas del club de Parque Patricios. El exmediocampista murió a los 77 años. Su fallecimiento fue confirmado por la institución, que expresó sus condolencias a familiares y allegados a través de sus redes sociales.

“El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la Institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino”, publicó el Globo.

El posteo de Huracán para anunciar el fallecimiento de Carlos Babington

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a través de su presidente Claudio Tapia, también manifestó su pesar por la noticia y recordó su paso por la Selección nacional. El periodista Horacio Pagani, cercano al exfutbolista, contó que habían hablado pocos días antes y calificó la noticia como “fulminante”.

Carlos Babington y el Huracán de César Luis Menotti: la consagración de 1973

Conocido como el Inglés, Babington debutó en la primera división de Huracán en 1969, después de una breve experiencia en las divisiones inferiores de River Plate. Hincha del Globo desde chico, encontró su lugar en el equipo conducido por César Luis Menotti, quien lo eligió como uno de los principales responsables de la creación futbolística.

De zurda talentosa y gran capacidad para conducir el juego, integró un plantel que quedó en la memoria del fútbol argentino junto a Miguel Brindisi, René Houseman, Omar Larrosa, Alfio Basile y Jorge Carrascosa, entre otros.

El punto más alto de aquella generación llegó con la conquista del Torneo Metropolitano de 1973. Huracán terminó primero con 46 puntos en 32 partidos, producto de 19 victorias, ocho empates y cinco derrotas. Además, convirtió 62 goles y recibió 30, para finalizar cuatro unidades por encima de Boca Juniors.

Carlos Babington saluda a César Luis Menotti en el campo de juego durante su período como entrenador del Club Atlético Huracán en 2003. (Fotobaires)

Aquel equipo, reconocido por su propuesta ofensiva y su buen trato de pelota, también consolidó a Menotti como entrenador. Babington siempre consideró esa consagración como el momento más importante de su carrera. “Salir campeón con Huracán es lo máximo que viví en el fútbol”, había asegurado.

En una entrevista con TN en 2024, recordó las palabras que le dedicó Menotti antes de confiarle la conducción del mediocampo: “Usted dentro de mi equipo va a ser titular y quiero que sea el conductor”.

El Mundial de 1974, su carrera como entrenador y una relación difícil con Huracán

Sus actuaciones en el Globo le permitieron llegar a la Selección argentina y disputar el Mundial de Alemania 1974. En aquella competencia jugó cinco partidos y convirtió un gol. Sin embargo, el equipo nacional no consiguió avanzar a las instancias decisivas.

Después de la Copa del Mundo pasó al Wattenscheid de Alemania. Esa experiencia también condicionó sus posibilidades de integrar el seleccionado que Menotti preparaba para el Mundial de 1978, ya que el entrenador priorizaba a los futbolistas que actuaban en el país, con la excepción de Mario Kempes.

Carlos Babington disputó el Mundial de 1974 con Argentina

Babington regresó a Huracán en 1978 y permaneció hasta 1982. Posteriormente continuó su carrera en Tampa Bay Rowdies, de Estados Unidos, y Junior de Barranquilla, Colombia, donde se retiró en 1983.

Lejos de las canchas, inició una etapa como director técnico que incluyó pasos por Platense, Huracán, Racing y River Plate. En el conjunto de Núñez dirigió en 1995 a un plantel en el que estaban Enzo Francescoli, Ariel Ortega y Marcelo Gallardo. Años después recordó aquella experiencia como “el error más grande de mi carrera”. También destacó la evolución de Gallardo, a quien describió como un futbolista joven y sumiso que terminó convirtiéndose en un destacado entrenador.

Su recorrido en Huracán tuvo otro capítulo importante como presidente de la institución. Sin embargo, su gestión también estuvo atravesada por cuestionamientos y enfrentamientos con sectores de la hinchada. En una entrevista con Infobae en 2021, reconoció que una de sus mayores tristezas era no poder llevar a su nieto a la cancha por temor a recibir insultos.

“Me molesta que quizá pase por Parque Patricios y alguno me grite ladrón. La impotencia es por la injusticia de algo que está distorsionado”, expresó entonces.

También recordó con amargura la definición del Clausura 2009, cuando Huracán perdió el campeonato frente a Vélez en una polémica jornada disputada en Liniers. Pese a las diferencias que marcaron su relación con parte de la institución, nunca dejó de reivindicar su pertenencia al Globo.

Babington también dejó declaraciones que generaron repercusión, como su comparación entre René Houseman y Diego Maradona: “En mi opinión, Houseman fue mejor que Maradona”, sostuvo, aunque reconoció las dificultades de comparar trayectorias tan diferentes.

La posibilidad de disputar el Mundial de 1978 fue otra de sus cuentas pendientes. Menotti había viajado a Alemania para proponerle regresar a Huracán y sumarse al seleccionado, pero el club alemán no aceptó cederlo a préstamo.

A pesar de los desencuentros, el Inglés mantuvo intacto su sentimiento por el equipo de Parque Patricios. En una de sus últimas reflexiones públicas sobre ese vínculo, dejó una frase que resume su historia: “Huracán y yo somos algo que no se va a poder romper nunca y eso me lo llevo a la tumba”.

Con su muerte desaparece una figura central del Huracán de 1973, un futbolista que representó a la Argentina en una Copa del Mundo y que dejó su huella en distintas etapas del fútbol nacional. Su nombre permanecerá ligado a una de las generaciones más recordadas del Globo.