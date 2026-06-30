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El músico, multiinstrumentista y poeta Daniel Melingo murió a los 68 años, según pudo confirmar La Opinión Austral. El artista, que atravesaba un tratamiento con cuidados paliativos, fue encontrado sin vida en su departamento por uno de sus hijos.

El cofundador de Los Twist y exintegrante de Los Abuelos de la Nada, fue considerado una de las figuras más singulares de la música popular argentina y uno de los grandes renovadores del tango contemporáneo. Su recorrido por el rock nacional, la experimentación y distintos géneros construyó una identidad propia, atravesada por la poesía urbana, el lunfardo y la teatralidad.

En sus últimos tiempos trabajaba en “Tangos bajos (Rework)“, una nueva versión de aquel disco de 1998 con un sonido renovado y la participación de músicos invitados. El lanzamiento estaba previsto para el 21 de septiembre en el teatro Coliseo.

El proyecto también incluía un documental sobre los orígenes del tango y, además, planeaba presentar su propio vino, el malbec “Tangos bajos”.

Adiós a un artista que reinventó la música argentina

Daniel Melingo inició desde temprana edad su formación musical en el Conservatorio Nacional de Música “Carlos López Buchardo”, donde estudió guitarra clásica y clarinete. También pasó por el Conservatorio Municipal Manuel de Falla y la Pontificia Universidad Católica Argentina, donde profundizó sus conocimientos en armonía, composición e interpretación.

Entre 1979 y 1980 acompañó a Milton Nascimento y luego se sumó a Los Abuelos de la Nada, junto a Miguel Abuelo, Andrés Calamaro, Gustavo Bazterrica, Cachorro López y Polo Corbella.

Además, creó el grupo de teatro-musical RING CLUB y participó en el espectáculo “Juicio Oral y Público al Dr. Moreau”. A fines de 1983 dejó la banda para avanzar con nuevos proyectos.

En 1982 fundó Los Twist junto a Pipo Cipolatti y más tarde integró la banda de Charly García, con la que grabó “Piano Bar“. Durante su etapa en España formó Lions In Love y en 1995 editó su primer álbum solista, “H20“, producido por Cachorro López.

Desde los años 90 se volcó al tango con proyectos como “Malayunta” y continuó su carrera con presentaciones nacionales e internacionales. En 2017 recibió Premios Gardel por su disco “Anda” y el videoclip “En un Bosque de la China”.

En 2019 creó “La Típica Melingo” junto al pianista Juan Pablo Gallardo y en 2022 estrenó la Ópera “Linyera (Oasis)”, una obra que combinó música, teatro y poesía.

La noticia de su fallecimiento, conocida este 30 de junio, despide a un creador singular que atravesó distintos estilos y generaciones. Su obra queda como una marca dentro de la música argentina por su capacidad de reinventarse y explorar nuevos caminos.