Murió Edgardo Nieva, el actor que protagonizó a Gatica, El Mono

Edgardo Nieva, el actor que se hizo famoso por interpretar a "Gatica, El Mono" en la película de Leonardo Favio, falleció este lunes a los 69 años.

Nieva padecía cáncer hace años y en los últimos días estuvo internado en el Hospital Favaloro. En su vida también fue un fiel militante peronista y activo en la gestión cultural.

El film que retrata la historia del boxeador José María Gatica se estrenó 24 años después de su muerte. Edgardo Nieva se transformó para representarlo, y con el paso de los años se convirtió para el inconsciente colectivo en la cara eterna del Mono Gatica.

Nieva tuvo la idea de hacer un film sobre el boxeador estrenado en 1993, y fue también él quien lo caracterizó.

Así lo recordó hace dos años cuando se cumplieron 25 de la película que lo propulsó a la escena artística: “Ni un bolo había hecho. No conocía a nadie en ese ambiente. Entonces fui a la Asociación de Actores y pregunté quiénes eran los buenos guionistas del país. Y me dijeron algunos, entre ellos Zuhair Jury, el hermano de Favio. Me contacté con él, le conté mi sueño y le dije que lo quería contratar para escribir el guión", contó en esa ocasión.

"Me dijo que sí, que no sólo admiraba a Gatica sino que también era peronista. Me recomendó que ganara tiempo y aprendiera a boxear porque él iba a tardar un año”, recordó sobre Leonardo Favio.

“Gatica era el Maradona de los 50. En este tiempo, él estaría con el pueblo y los trabajadores”, decía Nieva