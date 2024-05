Juan María “El Flaco” Traverso murió a los 73 años después de luchar contra un cáncer de esófago. El piloto de Ramallo ganó seis títulos de Turismo Carretera con dos marcas distintas –Ford y Chevrolet– y fue uno de los máximos ídolos del deporte argentino por su personalidad y carisma.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Argentina de Volantes, la cuál era presidida por Traverso: “Descansa en paz Juan María Traverso, el ídolo máximo del automovilismo argentino”.

Se destacó que “en cada autódromo del país tu nombre estará siempre en el recuerdo. Desde la Asociación Argentina de Volantes, entidad de la que fuiste presidente hasta el último día, le enviamos condolencias a todos los que alguna vez conocieron a Juan María Traverso”.

“Flaco” Traverso, un emblema del automovilismo argentino

El bonaerense terminó su carrera con seis títulos de Turismo Carretera (1977, 1978, 1995, 1996, 1997 y 1999), siete de TC2000 (1986, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993 y 1995) y tres de Top Race (1998, 1999, 2003).

“Se fue un gran ídolo. La ACTC expresa un profundo pesar por la muerte de Juan María Traverso, el ídolo que trascendió al automovilismo. Siempre… siempre recordaremos al “Flaco” de Ramallo. Que en paz descanse”, escribió la ACTC en su cuenta oficial de X.

Uno de sus momentos más destacados fue cuando en una carrera disputada por el TC 2000 el 3 de abril de 1988, en el Autódromo de Jaracarepaguá en Río de Janeiro, ganó con su mítica cupé Renault Fuego ardiendo en llamas, la cuál condujo durante dos vueltas y media hasta ver la bandera cuadros.

“Esa vez se prendió fuego del lado de donde está todo el lubricante. Perdió una manguera y cayó sobre los escapes. Empezó a salir humo y supe que era aceite. Sabía que en algún momento se prendía porque los escapes estaban en rojo y por los agujeritos del piso lo venía mirando. Hablé por radio y les dije, ‘tengo una pérdida de aceite que cae sobre los escapes. Voy a seguir hasta que se la banque’”. relató el “Flaco” sobre aquel incidente que lo marcó en la historia.

Además de su locura con la cupé Fuego fue reconocido por las peleas que protagonizó a lo largo de su carrera y su temperamento tanto dentro como fuera de las pistas, con Gabriel Ponce De León y Marcos Di Palma dos de sus enfrentamientos más recordados.

“Antes de largar me tiró a la mier… el pendejo hijo de pu… ese”, comentó Traverso en mayo de 2004, después de una carrera en una lluvia tarde de Río Cuarto, en Córdoba. “Estoy como para cagarlo bien a trompadas, mocoso de mier… y la con… de su pu… madre”, respondió ante la pregunta de un periodista.

“Heredó del viejo Luis -padre de Marcos- en lo que es manejando…¡nada! No debería tener registro ni para andar en la calle. No tiene todos los patitos en fila”, había comenzado la pelea con Di Palma el Flaco. A Traverso le había quedado la bronca cuando en 1998, Di Palma supuestamente le tiró el auto encima en una carrera y Marcos le gritó que era una mala persona.

Pero una de las historias más hilarantes de Traverso fue la vez que le quisieron robar y se enojó porque el delincuente lo confundió con otro piloto, Osvaldo “Cocho” López.

“Una vez me afanaron la camioneta y manejaba el chorro. No sabes cómo iba, cruzaba las bocacalles a fondo, en cualquier momento nos dábamos un palo. Yo estaba sentado al lado y le pedí que fuéramos más despacio, si no nos seguía nadie”, relató el oriundo de Ramallo en su libro “Juan María Traverso, el último ídolo”.

“Tranquilo, Cocho”, le contestó el delincuente. Y Traverso no lo podía creer, porque el ladrón se lo había confundido con otro piloto, y eso generó una respuesta picante del Flaco: “¿Me dijiste Cocho? ¿Pero vos querés que te cague a trompadas?”.

“Igual se fue con la camioneta y encima me confundió con Cocho López, ese chorro sí que no tiene perdón…”, concluyó el “Flaco” una vez que el ladrón se fue con su camioneta, el cuál no fue el motivo de su enojo.