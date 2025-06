Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El frío no detiene la pasión por el fútbol juvenil en Río Gallegos. Este fin de semana se disputó una nueva jornada del Torneo Integral de Invierno 2025, una propuesta que reúne a equipos de la Liga de los Barrios y la Liga de Fútbol Sur en las categorías Cuarta (2007/08) y Quinta (2009/10), con sede única en la cancha Enrique Pino. Más allá de los resultados, el certamen se consolida como una alternativa de calidad para que las y los jóvenes sigan compitiendo durante el receso oficial.

Durante el sábado Se disputaron cuatro partidos que dejaron resultados abultados y algunas sorpresas. En Quinta División, Olimpia goleó por 8 a 0 a Los Halcones, mientras que en Cuarta, Boxing Club fue contundente frente a Fátima, con un marcador de 11 a 1. También hubo victoria de Deportivo Palermo por 8 a 2 ante 22 de Septiembre, en otro duelo con amplio dominio. El cierre de la jornada sabatina fue algo más parejo: en Cuarta División, Boca y Unión Santacruceña igualaron 1 a 1, en un encuentro con intensidad y pocas diferencias.

El domingo la acción continuó con más partidos de alto vuelo. Hispano Americano se impuso por 5 a 0 ante La Kuadra en Quinta, en un encuentro en el que los de camiseta blanca y celeste marcaron la diferencia desde el inicio. En otro partido de Quinta División, Olimpia volvió a ganar, esta vez 3 a 0 frente a Unión Santacruceña, mostrando un rendimiento sólido y ordenado. En Cuarta, Talleres RG fue superior a Belgrano y lo venció por 5 a 0, mientras que Boxing también logró una goleada ante el mismo rival, cerrando así un fin de semana muy positivo para el club albiverde.

En la previa del encuentro entre Talleres y Don Bosco, La Opinión Austral dialogó con Juan Manuel Ortiz, profesor de las divisiones infantiles de Talleres RG, quien destacó la importancia de que los chicos puedan tener rodaje en esta parte del año. “Es impresionante que estemos a mediados de junio y podamos seguir jugando, eso es lo importante. Que los chicos no pierdan ritmo, que sigan compitiendo en cancha de once, algo que les gusta mucho. También es una oportunidad para compartir con otros clubes con los que no solemos cruzarnos”, expresó.

Por el lado de Boxing Club, el coordinador de infantiles, Kike Martínez, también valoró el torneo: “Nos viene muy bien por el parate de la Liga Sur, así que lo estamos afrontando con la seriedad que se merece. Es una competencia que ayuda a que los chicos sigan en ritmo, y además este fin de semana estamos compitiendo en paralelo en el torneo centenario de Hispano, donde jugamos contra La Akademia”, detalló.

Enrique Martínez, Boxing Club.

El Torneo Integral de Invierno también funciona como una vidriera y una plataforma de desarrollo para decenas de chicos que encuentran en estos torneos una continuidad formativa fundamental. Más allá del clima, de las distancias o del receso formal, los clubes siguen apostando al trabajo con sus categorías menores, y el certamen que se disputa en Enrique Pino es hoy un ejemplo claro de ese compromiso.