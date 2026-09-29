El senador nacional Juan Carlos Pagotto, representante de La Rioja por La Libertad Avanza, murió este martes a los 74 años. El legislador había desarrollado durante los últimos días actividad parlamentaria y ocupaba la presidencia de la Comisión de Acuerdos del Senado, además de encabezar la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.

La noticia se conoció durante la mañana y tuvo repercusión en el ámbito político de La Rioja y en el Congreso de la Nación. Pagotto fue encontrado sin vida en su vivienda de la capital provincial, mientras las primeras actuaciones quedaron a cargo de las autoridades policiales y judiciales.

Qué se sabe sobre la muerte de Juan Carlos Pagotto

De acuerdo con las primeras informaciones difundidas desde La Rioja, Pagotto fue hallado sin vida en el interior de su domicilio durante las primeras horas de este martes. Personal policial se presentó en el lugar luego de un aviso al sistema de emergencias 911.

Según la información difundida por medios riojanos, familiares del senador advirtieron que no respondía a estímulos. En el domicilio también intervino personal médico, que constató el fallecimiento.

Las primeras versiones atribuyeron el deceso a una afección cardíaca. Nueva Rioja informó, citando fuentes consultadas, que Pagotto habría sufrido un infarto. En tanto, otro reporte local indicó que el personal médico constató un paro cardiorrespiratorio y señaló causas naturales.

Sin embargo, al momento de las primeras informaciones públicas no se había difundido oficialmente una certificación definitiva de la causa de muerte. Las autoridades policiales y judiciales trabajaban para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Pagotto había atravesado recientemente un problema de salud y permaneció internado en La Rioja. Esa situación había provocado su ausencia en algunas sesiones del Senado, aunque posteriormente había retomado su actividad parlamentaria.

De hecho, había participado de la última sesión de la Cámara alta y estuvo presente en el recinto el 24 de septiembre, pocos días antes de su muerte. Según la información parlamentaria difundida, su actividad había continuado hasta el tramo final de su vida.

Pagotto estuvo en Río Gallegos en junio

Uno de los últimos viajes políticos de Juan Carlos Pagotto fuera de La Rioja fue a Río Gallegos, donde el 26 de junio de 2026 participó del Foro Austral de la Libertad, organizado por referentes de La Libertad Avanza en Santa Cruz.

El senador riojano estuvo junto al diputado nacional Jairo Guzmán, la diputada nacional Juliana Santillán, el pastor Gabriel Ballerini y el empresario Rubén Argomil en una conferencia de prensa realizada en el Hotel Patagonia, antes del inicio del encuentro.

De izquierda a derecha: Juan Carlos Pagotto, Juliana Santillán, Jairo Guzmán, Gabriel Ballerini y Rubén Argomil, durante la conferencia previa al Foro Austral de la Libertad en Río Gallegos. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

La actividad reunió a dirigentes nacionales y provinciales de La Libertad Avanza y tuvo como ejes el debate de ideas, las reformas estructurales, la denominada “batalla cultural”, la situación económica de Santa Cruz y la generación de empleo privado.

Durante la conferencia, Pagotto fue consultado por las críticas surgidas alrededor de la llegada de dirigentes nacionales del espacio a la provincia y puso el foco en la necesidad de sostener el diálogo entre sectores con posiciones diferentes. “Este es un espacio donde se trata de discutir ideas. Para eso son estos acontecimientos: con objetividad y respeto”, afirmó el senador.

En ese sentido, planteó que las diferencias políticas no deberían impedir el intercambio entre quienes sostienen posiciones distintas. “Cuando los argentinos aprendamos que el ladrido no nos sirve, sino que tenemos que dialogar entre nosotros, vamos a estar mejor”, sostuvo.

Juan Carlos Pagotto ingresando al Foro Austral de Río Gallegos. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL.

Pagotto insistió en que el objetivo no era que todos coincidieran en sus posiciones: “Nadie dice que tenemos que pensar igual, pero tenemos que respetarnos”.

Las declaraciones fueron realizadas durante una jornada en la que los dirigentes de La Libertad Avanza expusieron sus posiciones sobre la situación económica de Santa Cruz, el rol del Estado y la necesidad de promover inversión y empleo privado. La cobertura de La Opinión Austral registró la presencia de Pagotto como uno de los principales referentes nacionales que llegaron a Río Gallegos para el encuentro, que se vio marcado por la violencia de un sector del peronismo fuera del encuentro.

La visita se produjo tres meses antes de su fallecimiento y quedó entre sus últimas actividades públicas fuera del ámbito parlamentario. En aquella oportunidad, Pagotto compartió escenario con distintos referentes nacionales del espacio y participó además de uno de los paneles del Foro Austral de la Libertad.

Juan Carlos Pagotto y su lugar en el Senado

Pagotto asumió como senador nacional por La Rioja el 10 de diciembre de 2023, con mandato hasta diciembre de 2029, como integrante del bloque de La Libertad Avanza.

Durante su paso por la Cámara alta ocupó distintos espacios de responsabilidad vinculados con el ámbito jurídico. Presidía la Comisión de Acuerdos, uno de los cuerpos parlamentarios encargados de analizar los antecedentes de candidatos a distintos cargos que requieren acuerdo del Senado y de llevar adelante las correspondientes audiencias públicas. La página oficial de la Cámara alta registra a Pagotto como presidente de esa comisión.

También estaba al frente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. En abril de 2025 había sido designado presidente de ese cuerpo, según informó oficialmente el Senado.

La comisión aborda asuntos vinculados con la organización y el funcionamiento del Poder Judicial, la creación de juzgados, el Ministerio Público, los códigos Penal y de Procedimientos Penal y otras cuestiones relacionadas con el derecho penal.

Además, Pagotto había ocupado la presidencia de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, organismo encargado del tratamiento parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo.

Su última actividad en el Congreso

La muerte de Pagotto se produjo luego de un período de actividad legislativa en el que había retomado su presencia en el Senado después de una ausencia vinculada con su estado de salud.

Los registros parlamentarios muestran que el senador estuvo ausente en varias votaciones del 17 de septiembre, entre ellas las correspondientes al proyecto de Inocencia Fiscal II y al marco regulatorio de biocombustibles. Posteriormente volvió a participar de la actividad parlamentaria.

El 24 de septiembre estuvo en el recinto durante el debate sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. De acuerdo con la información difundida por Infobae, durante esa jornada pidió aprobar el proyecto y expresó su intención de observar “cómo camina”.

Su regreso al recinto había ocurrido después de la internación que atravesó en La Rioja por una afección cardíaca.

La trayectoria política de Pagotto

Juan Carlos Pagotto nació el 8 de julio de 1952 en Mendoza y desarrolló gran parte de su vida profesional y política en La Rioja.

Abogado de profesión, estudió Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba y posteriormente se radicó en La Rioja. Allí desarrolló su actividad profesional y construyó una trayectoria vinculada al ámbito jurídico.

Su primera etapa en cargos electivos se produjo en la década de 1990. Entre 1993 y 1997 fue diputado provincial por el departamento Chilecito. Luego permaneció varios años alejado de los cargos electivos hasta su regreso a la política en 2023, cuando fue elegido senador nacional por La Rioja en la boleta de La Libertad Avanza.

En aquella elección, la lista encabezada por Pagotto obtuvo el 32,36% de los votos, de acuerdo con los registros citados por medios especializados.

Desde su llegada al Senado, su perfil legislativo estuvo especialmente relacionado con asuntos jurídicos, judiciales e institucionales.

Sus posiciones sobre la Justicia

En una entrevista concedida semanas antes de su muerte, Pagotto se refirió a su concepción sobre el funcionamiento de la Justicia y a su experiencia como abogado.

Al hablar sobre una eventual reforma judicial, sostuvo: “Esencialmente, tenemos que volver al concepto de la honorabilidad de la Justicia, que ha venido siendo perdida por nombrar amigos en los cargos públicos, en los cargos de juez, cuando lo que necesitamos es lo que los romanos llamaban prudencia iuris, prudencia jurídica, que no es nada más ni nada menos que aplicar el sentido común de un buen padre de familia”.

En esa misma entrevista también defendió la necesidad de que los jueces sean seleccionados por su trayectoria profesional y sostuvo que la Corte Suprema debería estar integrada por juristas de reconocida trayectoria.

“La Corte tiene que estar compuesta por los mejores juristas del país, y la justicia tiene que ser el premio a una carrera profesional y no una salida laboral para justificar estadísticamente el reparto de títulos universitarios”, afirmó.

Su actividad como abogado y la defensa de acusados por delitos de lesa humanidad

Antes de llegar al Senado, Pagotto tuvo una extensa trayectoria como abogado en La Rioja y participó en causas judiciales de alta repercusión provincial y nacional.

Entre ellas se encuentran procesos relacionados con personas acusadas y condenadas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

En la entrevista publicada recientemente, el propio Pagotto fue consultado sobre las críticas que había recibido por haber ejercido la defensa de militares y otros acusados.

Su respuesta fue: “Me río, porque me acusan de que defendí a los militares, cuando los defendí a ellos también, pero se olvidan”.

Y agregó: “Con todos ellos estuve, todos han merecido ser defendidos, tengo muy buena relación hoy en día con todos, la Constitución establece que toda persona tiene el derecho a la mejor defensa posible”.

Pagotto vinculó esa posición con el derecho de defensa y con su concepción del sistema republicano: “No solamente de la democracia, sino del sistema republicano, por eso hay independencia de poderes, y toda persona tiene derecho a la mejor defensa posible”.

Su actuación profesional en esas causas fue también motivo de cuestionamientos por parte de organismos de derechos humanos. Entre los casos mencionados públicamente figuran sus intervenciones como defensor de personas condenadas por delitos de lesa humanidad en La Rioja y en causas vinculadas con el denominado Juicio a Menéndez.

Proyectos y actividad legislativa

Durante su paso por el Senado, Pagotto presentó iniciativas vinculadas con diferentes áreas.

Entre ellas se encuentra un proyecto para declarar de interés los estudios, la prospección y los proyectos de factibilidad para la producción de energía geotérmica en La Rioja, particularmente en las Termas de Santa Teresita, en el departamento Arauco. El proyecto fue presentado en agosto de 2024.

También había presentado iniciativas relacionadas con cuestiones jurídicas. En abril de 2026 reprodujo un proyecto de ley sobre autoprotección y poderes preventivos.

Su actividad parlamentaria quedó registrada además en distintos debates y votaciones de la Cámara alta. El informe de gestión del Senado correspondiente a 2025 registra su participación en votaciones durante ese período.

La sucesión de su banca en el Senado

El vocero presidencial expresó las condolencias del Gobierno nacional por el fallecimiento del senador riojano y confirmó que su banca será ocupada por Claudia Cecilia López, una vez cumplidos los procedimientos formales.

López integró la lista de candidatos a senadores nacionales de La Libertad Avanza por La Rioja en las elecciones de 2023 y actualmente es legisladora provincial. Una vez completados los trámites correspondientes, asumirá la banca para completar el mandato que había iniciado Pagotto.

Por qué asume Claudia López y no lejandro Cruz Antúnez

Como la banca del fallecido senador Juan Carlos Pagotto pertenecía a la minoría (la lista de La Libertad Avanza obtuvo una sola banca), la sucesión se realiza de manera lineal por corrimiento de lista, sin considerar el género (como ocurre con la lista de la mayoría).

Claudia López ocupaba el segundo lugar en la lista original de candidatos titulares de 2023. Al aplicar el corrimiento estricto, le corresponde asumirla directamente a ella.

Alejandro Cruz Antúnez figuraba como candidato suplente. La figura de los suplentes o el criterio de sustitución por género solo intervienen si no hay más titulares en la lista o si se trata de una banca correspondiente a la mayoría (donde ingresaron dos senadores por la misma lista y la vacante obliga a reemplazar hombre por hombre o mujer por mujer).

La repercusión de su muerte

La noticia comenzó a generar expresiones de dirigentes políticos y autoridades nacionales durante la mañana de este martes.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, publicó un mensaje de condolencias por la muerte del senador y destacó su pertenencia a La Libertad Avanza.

Desde el Senado también se difundió una imagen en homenaje a Pagotto, con referencia a sus años de nacimiento y fallecimiento.

El deceso ocurre mientras la Cámara alta mantiene una agenda vinculada con proyectos legislativos, acuerdos para cargos judiciales y el tratamiento de distintas iniciativas impulsadas durante 2026.

Pagotto había ejercido hasta sus últimos días funciones de conducción en comisiones centrales de la Cámara alta, especialmente en las áreas vinculadas con Justicia, acuerdos institucionales y tratamiento legislativo de los decretos del Poder Ejecutivo.

La información sobre el lugar y horario del velatorio de Juan Carlos Pagotto será comunicada por su familia y las autoridades provinciales una vez que sean confirmados oficialmente.