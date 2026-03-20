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El reconocido periodista deportivo Ernesto Cherquis Bialo falleció este viernes por la noche a los 85 años, tras enfrentar un cuadro de salud complejo que se agravó en los últimos meses. La noticia provocó conmoción tanto en el ámbito periodístico como en el deportivo, donde lo consideraban una de las voces más influyentes de las últimas décadas.

El experimentado cronista había recibido el alta hacia fines de 2025 luego de permanecer internado por una neumonía que derivó en una afección medular y leucemia, aunque su condición volvió a empeorar al inicio de este año.

A lo largo de su trayectoria, construyó gran parte de su camino profesional en la revista El Gráfico. Allí comenzó como pasante y con el tiempo alcanzó el cargo de director, dejando una marca significativa en el periodismo deportivo argentino.

Su labor estuvo centrada principalmente en el fútbol y el boxeo, disciplinas que siguió durante décadas en competencias internacionales, incluida la histórica pelea entre Muhammad Ali y George Foreman en Zaire en 1974.

Además de su paso por medios gráficos, formó parte de espacios radiales, televisivos y plataformas digitales, lo que consolidó una carrera extensa y valorada por colegas y audiencias.

Su paso por la AFA

En la etapa final de la gestión de Julio Humberto Grondona, ocupó el puesto de director de Medios de la Asociación del Fútbol Argentino, función que le permitió mantener un vínculo cercano con la selección y el ámbito local.

También escribió biografías de figuras icónicas del deporte nacional, como Diego Armando Maradona, Oscar Bonavena y Carlos Monzón, publicaciones que alcanzaron gran repercusión.

En reconocimiento a su recorrido, la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires lo distinguió como Personalidad Destacada de la Cultura.

En los últimos tiempos, su situación médica impulsó campañas solidarias destinadas a conseguir donantes de sangre, lo que evidenció el aprecio que generaba dentro del ambiente profesional.

La partida de Cherquis Bialo deja un espacio difícil de llenar en el periodismo deportivo argentino, donde su estilo, su saber y su mirada crítica lo posicionaron como una referencia durante más de cincuenta años.