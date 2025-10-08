Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El futbol está de luto, murió Miguel Ángel Russo. El actual director técnico de Boca Juniors, a los 69 años, atravesaba un delicado momento de salud tras una larga lucha contra el cáncer de vejiga y próstata. El reconocido entrenador falleció este miércoles cerca de las 19 horas, en su casa de la Capital Federal, rodeado de sus familiares y seres queridos. Su muerte enluta al fútbol argentino y mundial, dejando un legado imborrable lleno de títulos, pasión y respeto.

Russo atravesaba un complejo cuadro de salud que se agravó en las últimas semanas a raíz de una infección urinaria y un cuadro de deshidratación. A raíz de estas complicaciones, había sido internado en tres ocasiones durante el último mes. Desde fines de septiembre se encontraba con licencia médica y su lugar en el plantel profesional de Boca estaba siendo ocupado por su ayudante Claudio Úbeda.

Pese a su lucha constante, su estado se deterioró rápidamente. Según los partes médicos del Sanatorio Fleni, las últimas internaciones respondieron a infecciones recurrentes y al avance de su enfermedad oncológica, que había sido diagnosticada en 2017, cuando dirigía a Millonarios de Colombia.

Su última aparición pública fue el 23 de septiembre, en el Boca Predio, donde se lo vio sonriente junto a Juan Román Riquelme, presidente del club e ídolo xeneize, quien lo abrazó en una imagen que se volvió símbolo de afecto y despedida.

23 de septiembre: Juan Román Riquelme y Miguel Ángel Russo, abrazados en el Predio de Ezeiza. Apenas un día después de que recibiera el alta médica tras permanecer internado unas horas por recomendación médica, el entrenador decidió estar presente en la práctica y fue recibido con afecto por el presidente xeneize.

La despedida de Boca Junior a Miguel Ángel Russo

Tras conocerse la noticia, el Club Atlético Boca Juniors comunicó con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. “Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”, escribieron en las redes sociales del club.

Una vida dedicada al fútbol: de jugador a entrenador campeón

Miguel Ángel Russo nació el 9 de abril de 1956 en Valentín Alsina. Como futbolista fue un talentoso volante central y uno de los pocos “one club man” del fútbol argentino. Jugó 435 partidos y convirtió 11 goles en Estudiantes de La Plata, club con el que ganó los torneos Metropolitano 1982 y Nacional 1983. Su destacada labor lo llevó a la Selección Argentina dirigida por Carlos Bilardo, con la que disputó 17 encuentros y marcó un gol.

Russo, en sus tiempos como jugador de Estudiantes, junto a Insúa, Trobbiani y Saralegui. (@EdelpOficial)

Tras su retiro en 1988, comenzó su carrera como entrenador en Lanús, al que condujo a dos ascensos (1990 y 1992). Luego repitió la hazaña con Estudiantes de La Plata en 1995. Más tarde pasó por Universidad de Chile, Rosario Central, Colón, Los Andes, Monarcas Morelia, y dio su primer gran salto en Vélez Sarsfield, donde fue campeón del Clausura 2005.

El legado de Russo: la Libertadores con Boca y los títulos en toda América

En 2007, Russo alcanzó la cima de su carrera al dirigir a Boca Juniors hacia la conquista de la Copa Libertadores de América, junto a figuras como Juan Román Riquelme y Martín Palermo. Ese logro lo consolidó como uno de los entrenadores más exitosos del fútbol argentino.

Russo y la Libertadores que ganó con Boca, la cumbre de su carrera como DT. (Fotobaires)

Además, fue bicampeón en Colombia con Millonarios en 2017, mientras atravesaba sesiones de quimioterapia y operaciones por su enfermedad. También dirigió en el exterior a Alianza Lima (Perú) y Cerro Porteño (Paraguay).

En Rosario Central es considerado un ídolo: logró el ascenso en 2012, consolidó al equipo en Primera y, en 2023, lo llevó a ganar la Copa de la Liga Profesional, un título histórico para el club.

Su última etapa en Boca Juniors comenzó a fines de 2024, convocado nuevamente por Riquelme para encabezar el proyecto antes del Mundial de Clubes 2025. Hasta su licencia médica, se mantuvo activo en el día a día, demostrando su compromiso hasta el final.

Una despedida que conmueve al fútbol argentino

La noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo generó una profunda conmoción en el mundo del fútbol. Dirigentes, jugadores, exfutbolistas y clubes de todo el país expresaron su pesar en redes sociales. En Boca, donde estaba bajo contrato, se prepara un homenaje institucional para despedir a uno de los grandes protagonistas de su historia moderna.

Con más de 30 años de carrera como entrenador, títulos locales e internacionales, y una vida dedicada a su pasión, Russo deja una huella imborrable en cada club que pisó.

Miguelo, como lo conocían todos en el ambiente, se fue abrazado a su gran amor: la pelota. El fútbol argentino lo recordará siempre como un ejemplo de coraje, humildad y sabiduría.

Descanse en paz, Miguel Ángel Russo (1956–2025).