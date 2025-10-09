Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por Florencia Golender

A poco más de dos semanas para las elecciones legislativas nacionales, el presidente de la Nación, Javier Milei, sumó más kilómetros de campaña y algunos momentos de tensión por Ushuaia, Mar del Plata, Santa Fe y Corrientes. Se lo esperaba este jueves en Santa Cruz, tal cual lo había confirmado el vocero presidencial Manuel Adorni a La Opinión Austral el domingo pasado, pero finalmente hubo cambios de último momento, como es habitual en la agenda del líder de La Libertad Avanza.

El Presidente sí seguirá el cronograma proselitista por Mendoza, donde visitará San Rafael junto al ministro de Defensa, Luis Petri, como primer candidato a diputado nacional.

El viernes 10, en tanto, está estipulado que encabece una actividad con YPF, aunque sin precisión oficial aún. Y el sábado próximo irá a Chaco y de nuevo Corrientes, junto a Juan Cruz Godoy y Virginia Gallardo, respectivamente.

Iba a ir a El Calafate

Milei, según pudo constatar La Opinión Austral con el entorno de la mesa de armado de la campaña nacional, iba a recorrer este jueves con su primer postulante a diputado nacional, Jairo Guzmán, El Calafate, la ciudad donde tiene su residencia la ex mandataria nacional y de la oposición peronista, ahora detenida en su casa de Buenos Aires, Cristina Kirchner.

“El destino patagónico figuró en un borrador el último lunes pero luego, por cuestiones logísticas y de agenda se decidió dejarlo para otro momento, por lo que el viernes el Presidente sólo visitará la provincia de Mendoza”, detallaron desde la organización violeta.

Rechazo anticipado

Es probable que la mesa de armado de La Libertad Avanza esperara un recibimiento complejo en la que iba a ser la segunda visita del Jefe de Estado a La Patagonia en lo que va de octubre.

Así se los hizo saber el secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar: alertó que habría movilizaciones en El Calafate en rechazo al ajuste y en defensa de la soberanía: “¿En serio vamos a dejar que se sigan llevando nuestro gas, nuestro petróleo, sin que exista ningún tipo de control? Milei más que un presidente pasó a ser un rematador que está subastando toda nuestra Patagonia. Están ‘extranjerizando’ toda la tierra”, sentenció.

Además, envió un mensaje a los gobernadores: “Milei coparticipa las pérdidas y nacionaliza ganancias. Cumplió su promesa de fundir a las provincias, por eso creo que nosotros tenemos que ser claros y decir que el presidente no es bienvenido a ninguna de las provincias del sur de nuestro país.”

Resulta que Santa Cruz formaba parte de la lista de provincias que Milei tenía planeado pisar de cara a las elecciones legislativas nacionales y antes de su viaje a Washington para una reunión bilateral con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hacia el norte se trasladará el próximo lunes y, el martes 14, se sentará en el Salón Oval para, según anhelan en la Casa Rosada, los anuncios sobre un salvataje financiero de ese país, en coordinación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Es la prioridad de la semana próxima en medio de fuertes tensiones cambiarias en la Argentina que se combinan con las callejeras. A Milei se le vienen acumulando algunas expresiones de rechazo en sus últimas apariciones públicas. Si bien el mandatario nacional aseguró que están “orquestadas” por la oposición, algunas no formaron parte de la actividad preanunciada.

Muestras de impaciencia

En paralelo con los escándalos por las supuestas coimas en Discapacidad, aparecieron los primeros malos momentos callejeros para el Presidente de la Nación. Antes de la derrota en la provincia de Buenos Aires por casi 14 puntos frente al peronismo de Fuerza Patria, la caravana violeta recibió algunos piedrazos y revoleos de brócolis en el municipio de Lomas de Zamora.

A los dos días, la jefa de la campaña nacional de La Libertad Avanza, Karina Milei, debió ser evacuada con custodia junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de una caminata por el centro de la ciudad de Corrientes.

En sus desembarcos más recientes, Milei tuvo inconvenientes en Tierra del Fuego. La semana pasada, desembarcó con actividad de campaña en Ushuaia, intentó caminar por una zona del centro de la ciudad, pero manifestantes que reclamaban por la situación del empleo local se lo impidieron.

A ese cambio abrupto, se agregó el episodio en Mar del Plata. A Milei lo esperaban para saludarlo y pedirle autógrafos en la puerta del hotel donde se hospedaba con su comitiva, el Hermitage. En la vereda, anduvo sin problemas, pero desde los edificios de enfrente recibió varios gritos con la palabra “estafador” e insultos.

Fiel a su estilo, el Presidente respondió: “Igual te voy a seguir arreglando la vida. Te voy a bajar un poco más la inflación así puteas un poco más, dale”.

El último momento preocupante, fue en el microcentro porteño este miércoles, cuando se retiraba de una reunión con empresarios en el microcentro, a pocos metros de la Plaza de Mayo. Resulta que varios transeúntes detectaron los vehículos de alta gama polarizados y la seguridad presidencial y se acercaron al lugar a ver qué pasaba. Cuando salieron Milei y Karina Milei, más que saludos, se escucharon también abucheos e insultos que fueron registrados por varios de los teléfonos celulares de los que expresaron su disconformidad.