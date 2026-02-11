Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La exdiputada nacional y dirigente justicialista Sandra Marcela Mendoza murió este miércoles 11 de febrero de 2026 a los 62 años. La noticia generó un fuerte impacto en el ámbito político chaqueño y fue confirmada oficialmente por el Partido Justicialista (PJ) del Chaco.

Mendoza permanecía internada en el Sanatorio Los Arcos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde recibió atención en terapia intensiva por un cuadro de salud grave. Según trascendió, la dirigente arrastraba complicaciones derivadas de una diabetes severa que deterioró progresivamente su estado general en los últimos meses.

Diversas fuentes señalaron que su condición clínica se agravó en las últimas semanas. Familiares la acompañaron durante el proceso de internación, en medio de un clima de profunda preocupación.

El comunicado del PJ Chaco tras la muerte de Sandra Mendoza

A través de un comunicado oficial, el Partido Justicialista del Chaco expresó su pesar por el fallecimiento de la exdiputada nacional.

“Con profundo pesar despedimos a la ex diputada nacional por Chaco, Sandra Mendoza, quien deja una huella imborrable en la vida política y social de nuestra provincia. Su trayectoria estuvo marcada por el compromiso con las causas que defendió y por la firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños”, señalaron desde el espacio político.

El PJ acompañó especialmente a sus hijas, Guillermina y Jorgelina; a su hermana Lichi; y a sus demás familiares, amigos y seres queridos. En el mismo texto, la fuerza política remarcó que “su recuerdo permanecerá vivo en la memoria colectiva y en la historia política de Chaco” y elevó oraciones por el eterno descanso de su alma.

La trayectoria política de Sandra Mendoza en Chaco

Sandra Mendoza nació el 20 de abril de 1963 en Presidencia Roque Sáenz Peña. Se recibió como kinesióloga y desarrolló una extensa carrera política vinculada al justicialismo y al Frente para la Victoria.

Asumió como diputada provincial en diciembre de 2005. En 2007, cuando Jorge Capitanich asumió como gobernador del Chaco, Mendoza profundizó su participación en la gestión pública y en noviembre de 2008 integró el Gabinete provincial como ministra de Salud Pública.

Desde ese cargo impulsó iniciativas orientadas a ampliar la accesibilidad en el sistema sanitario. Promovió el programa de universalización de rampas y la adecuación de sanitarios en espacios públicos, en articulación con municipios. También fortaleció la interacción con la red educativa y hospitalaria y consolidó la red de prestación de servicios.

Durante su gestión enfrentó momentos de alta tensión política, entre ellos el brote de dengue que afectó a la provincia en 2009. Ese año dejó el Ministerio de Salud y se postuló como candidata a diputada nacional.

Su paso por el Congreso y su vínculo con Jorge Capitanich

Sandra Mendoza representó a la provincia del Chaco en la Cámara de Diputados de la Nación durante dos períodos consecutivos, entre 2009 y 2017. En el Congreso mantuvo un perfil activo en los debates y consolidó su presencia dentro del peronismo chaqueño.

Estuvo casada con el exgobernador chaqueño y actual senador nacional Jorge Capitanich entre 1990 y 2009. De esa relación nacieron sus dos hijas.

Su figura quedó asociada a una etapa relevante de la política provincial, marcada por una fuerte exposición pública y una participación activa en la gestión sanitaria y legislativa.

La muerte de Sandra Mendoza cerró un capítulo significativo en la historia reciente del justicialismo chaqueño y generó múltiples expresiones de pesar en la dirigencia política y en distintos sectores sociales de la provincia.