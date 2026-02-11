Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En medio del debate legislativo por la reforma laboral que impulsa el Poder Ejecutivo, la senadora nacional Alicia Kirchner anticipó su rechazo al proyecto y lo definió como “una derogación encubierta del derecho del trabajo”.

En diálogo con BAE Negocios, la representante de Santa Cruz sostuvo que la propuesta oficial no implica una actualización normativa sino un retroceso en materia de derechos laborales. “Lo que presentan bajo el nombre de ‘modernización laboral’ no es una modernización ni una adecuación a los nuevos tiempos”, afirmó.

“Un pilar de la justicia social”

La exgobernadora santacruceña fue más allá y advirtió que la iniciativa afecta principios históricos del sistema laboral argentino. “Es, lisa y llanamente, una derogación encubierta del derecho del trabajo tal como lo conocemos y, con él, de uno de los pilares históricos de la justicia social en la Argentina”, remarcó.

El posicionamiento de Kirchner se enmarca en la postura adoptada por el bloque de Fuerza Patria en el Senado. Según confirmaron altas fuentes de ese espacio a BAE Negocios, el interbloque peronista no bajará al recinto para dar quórum en la sesión convocada para tratar la Ley de Modernización Laboral.

“El peronismo no da quórum para ninguna reforma laboral”, señalaron desde el bloque opositor, a pesar de que el oficialismo aseguró contar con los votos necesarios para avanzar con la media sanción del proyecto.

Críticas a los artículos que afectan al INCAA

Alicia Kirchner también expresó su preocupación por el impacto que la reforma laboral podría tener en la industria cultural, particularmente en el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales (INCAA).

La senadora hizo referencia a los artículos 210 y 211 del proyecto, que modifican el esquema de financiamiento del organismo. “¿Acaso quieren que desaparezca el cine nacional? ¿Que perdamos la capacidad de contar nuestras propias historias?”, planteó.

En ese sentido, advirtió que una eventual reducción o eliminación de recursos podría afectar a más de 600 mil empleos directos y a más de un millón de puestos de trabajo indirectos vinculados a la industria audiovisual.

Defensa del Estatuto del Periodista

Otro de los puntos cuestionados por la legisladora es la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, incluida en la ley de modernización laboral. El pasado 4 de febrero, Alicia Kirchner se manifestó públicamente en defensa de esa normativa.

“Acompañemos a los y las periodistas en la defensa del Estatuto que garantiza la libertad de expresión. Proteger su labor es proteger la democracia”, expresó en sus redes sociales al compartir una solicitada firmada por más de tres mil periodistas de todo el país.

En el documento titulado “No a la derogación del Estatuto del Periodista Profesional”, trabajadores de prensa de distintos medios y posiciones editoriales solicitaron a diputados y senadores que rechacen la eliminación de esa ley. Allí advirtieron que su derogación “significaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática” de la Argentina.

Además, los firmantes aclararon que están dispuestos a debatir eventuales actualizaciones normativas en un ámbito democrático, pero rechazaron “tajantemente una derogación sin mediar ningún tipo de debate en el que quienes ejercemos el periodismo tengamos participación”.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional genera divisiones en el Senado y suma posicionamientos públicos de distintos sectores políticos y sindicales. En ese contexto, la postura de Alicia Kirchner agrega peso a la discusión, especialmente en representación de Santa Cruz.