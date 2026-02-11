La discusión por la reforma laboral en el Senado sumó en las últimas horas dos pronunciamientos del Frente Sindical de Santa Cruz y del dirigente nacional Pablo Moyano, quienes reclamaron públicamente que los senadores Natalia Gadano y José María Carambia voten en contra del proyecto de Javier Milei, en la misma línea que anticipó Alicia Kirchner: el rechazo total a la iniciativa.

El pedido se da en un escenario de definición ajustada en la Cámara alta, donde cada voto resulta determinante para aprobar o frenar la Ley de Modernización Laboral que impulsa el Poder Ejecutivo.

Pablo Moyano: “Rechazo total a la reforma laboral”

Durante una entrevista en el programa Segurola y Habana de Futurock, Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, uno de los principales gremios de la CGT, sostuvo que su postura es de rechazo absoluto al proyecto.

“Estoy en acuerdo que se rechace en forma total la reforma laboral y hago responsable a los gobernadores del peronismo que hoy le están dando los votos para que salga la reforma laboral como la está pidiendo el Fondo Monetario Internacional”, afirmó.

Según relató, en conversaciones con dirigentes de la CGT le indicaron que faltarían cuatro votos para garantizar el rechazo total de la iniciativa. En ese contexto, mencionó especialmente la situación de Santa Cruz. “Hoy me comentaron que faltaban cuatro votos para rechazar totalmente la reforma laboral y uno de los que daría el sí es el gobernador de Santa Cruz, que viene del movimiento obrero. Una cosa de locos, ¿no?”, expresó.

Moyano insistió en que “todavía no es que al Gobierno le sobren los números” y convocó a ejercer presión social para que los senadores “recapaciten y rechacen totalmente esta reforma laboral que ya sabemos lo que implica”.

Con el Senado a punto de debatir la reforma laboral, el escenario aparece marcado por la paridad y la presión política. Desde el Frente Sindical y sectores de la CGT sostienen que la definición dependerá de pocos votos y que los legisladores santacruceños tendrán un rol determinante.

En ese contexto, el reclamo hacia Natalia Gadano y José María Carambia se centra en que acompañen la postura de Alicia Kirchner y voten en contra de la iniciativa, en una sesión que podría definir el rumbo de uno de los proyectos más sensibles del Gobierno nacional en materia laboral.

El foco en Gadano y Carambia

En sus declaraciones, el dirigente sindical apuntó directamente al rol que podrían desempeñar los senadores por Santa Cruz, Natalia Gadano y José María Carambia, al considerar que sus votos podrían inclinar la balanza en una votación ajustada.

Moyano cuestionó además las negociaciones políticas en torno al proyecto y advirtió que, aun con modificaciones, la reforma mantiene artículos que, según abogados laboralistas y equipos técnicos sindicales, perjudican a los trabajadores.

“El problema es que, aunque se modifiquen algunos puntos, hay muchos otros artículos que siguen perjudicando a los trabajadores”, afirmó, y remarcó que la responsabilidad final recae en quienes deberán levantar la mano en el recinto.

El pedido explícito es que ambos legisladores santacruceños acompañen la postura ya anticipada por Alicia Kirchner, quien definió el proyecto como “una derogación encubierta del derecho del trabajo” y confirmó que no dará quórum para su tratamiento.

La CGT y los cambios en la reforma laboral

En paralelo, la CGT logró introducir modificaciones en el texto que será debatido en el Senado. Entre los cambios anunciados se encuentran el mantenimiento de las cuotas solidarias —con un tope del 2% del salario y una vigencia de dos años— y la eliminación del artículo que reducía las contribuciones patronales a las obras sociales sindicales del 6% al 5%.

Sin embargo, no fueron modificados otros puntos cuestionados por el sindicalismo, como la reglamentación del derecho de huelga en servicios esenciales, la obligación de autorización para asambleas en los lugares de trabajo y el tope de horas mensuales pagas para delegados gremiales.

Para el Frente Sindical y sectores combativos de la CGT, estos cambios no alteran el núcleo del proyecto, que —sostienen— implica una pérdida de derechos laborales.

“Los derechos laborales no pueden ser utilizados como moneda de cambio político” FRENTE SINDICAL DE SANTA CRUZ

En Santa Cruz, el Frente Sindical realizó una masiva Asamblea Intersindical en las instalaciones del sindicato SOEM de Río Gallegos, con la participación de ADOSAC, SOEM, ATE, ATSA, Judiciales, Camioneros, Vialidad Provincial y Vialidad Nacional, entre otras organizaciones sindicales y sociales.

Más de 200 trabajadores de base participaron del encuentro, donde se resolvió convocar a un paro y movilización el miércoles 11 de febrero, con concentración a las 13:00 en el Mástil Mayor y posterior marcha hacia la Casa de Gobierno.

Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 11 de febrero de 2026.

Entre los principales puntos votados se destacó un “no rotundo” a la reforma laboral que se tratará en el Senado y la exigencia a los senadores y diputados de Santa Cruz de que voten en contra del proyecto. “Los derechos laborales no pueden ser utilizados como moneda de cambio político”, expresaron.

Además, la asamblea reclamó paritarias urgentes ante la pérdida de poder adquisitivo, rechazó posibles privatizaciones y tarifazos, exigió el restablecimiento de prestaciones de la CSS, manifestó su oposición a la modificación de la Ley de Glaciares y declaró la emergencia habitacional en la provincia.