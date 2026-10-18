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La muerte de Matías Exequiel Soto, un futbolista argentino de 19 años, generó una profunda conmoción en la provincia del Chaco. El joven, delantero del Club Comercio Plaza, falleció el sábado 10 de octubre tras recibir un disparo en el pecho durante una salida de caza junto a un compañero, en una zona rural cercana a la estancia El Sol.

El caso es investigado por la Justicia, que busca esclarecer las circunstancias en las que se produjo el episodio y determinar si el disparo fue accidental, tal como declaró el acompañante de la víctima.

El hecho se conoció alrededor de las 17.50, cuando un hombre se presentó en la Comisaría de Presidencia de la Plaza para alertar sobre la presencia de una persona herida de arma de fuego en las inmediaciones de un establecimiento rural.

Tras recibir el aviso, los efectivos policiales se dirigieron al lugar y encontraron a Soto tendido en el suelo, sin signos vitales. A pocos metros se encontraba otro joven de 19 años, identificado por sus iniciales como L.G.G., quien había participado de la salida de caza con el futbolista.

De acuerdo con el testimonio que el acompañante brindó ante la Policía, ambos se encontraban cazando cuando Soto presuntamente recibió un disparo accidental en el tórax.

Según esa versión, pese a la gravedad de la herida, el futbolista logró correr varios metros antes de desplomarse.

Sin embargo, esta explicación todavía debe ser corroborada por los investigadores. Las pericias serán determinantes para establecer cómo se accionó el arma de fuego y qué ocurrió antes de la muerte del joven.

El dolor del Club Comercio Plaza por la muerte del futbolista

La noticia provocó numerosas muestras de dolor en el ámbito deportivo local. Desde el Club Comercio Plaza, institución en la que Soto jugaba en la Primera División, publicaron un mensaje de despedida en el que destacaron su compromiso, su pasión por el fútbol y el compañerismo que demostraba dentro y fuera de la cancha.

“Matías vistió y defendió nuestros colores con pasión, compromiso y compañerismo, dejando una huella imborrable en el corazón de quienes compartieron cancha, vestuario y momentos con él dentro y fuera de la institución”, expresaron desde el club.

El mensaje reflejó el vínculo que el delantero había construido con sus compañeros y con las personas que formaban parte de la institución. Su fallecimiento generó una amplia repercusión entre quienes lo conocieron y compartieron distintos momentos de su vida.

Tras la publicación del club, allegados, compañeros y personas que compartieron con el joven distintas etapas de su vida dejaron mensajes de despedida y condolencias en las redes sociales.

“Mi exalumno, siempre educado y respetuoso”, “Mi compañero de cancha” y “Que en paz descanses” fueron algunos de los comentarios dedicados al futbolista.

Las palabras de afecto reflejaron la tristeza que provocó su muerte en la comunidad de Presidencia de la Plaza y entre quienes lo acompañaron durante su recorrido deportivo.

La investigación judicial continúa

Mientras familiares, amigos y compañeros despiden a Matías Exequiel Soto, la investigación continúa para reconstruir lo sucedido durante la salida de caza.

Por el momento, la hipótesis de un disparo accidental se basa en el relato del joven que acompañaba a la víctima, pero no fue confirmada oficialmente por las pericias.

La Justicia deberá determinar cómo se produjo el disparo que terminó con la vida del futbolista de 19 años y establecer si existieron otras circunstancias vinculadas con el trágico episodio.

La muerte de Soto dejó un profundo pesar en el Club Comercio Plaza y en la comunidad chaqueña, que despidió a un joven deportista recordado por su pasión por el fútbol, su compromiso y su compañerismo.