El papa León XIV reapareció públicamente este domingo 18 de octubre, tras recibir el alta del hospital Gemelli, en Roma, donde fue sometido a una intervención quirúrgica para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho. Desde el balcón del Palacio Apostólico del Vaticano, el pontífice presidió el Ángelus ante miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro, que lo recibieron con una ovación.

Con un semblante tranquilo y sereno, el Santo Padre transmitió un mensaje de agradecimiento y esperanza después de los días de internación. “Gracias a los que rezaron por mí, iré reintegrándome gradualmente a mis tareas”, expresó ante la multitud.

La aparición pública se produjo un día después de recibir el alta médica y a cuatro días de la operación. Durante su mensaje, León XIV también destacó el acompañamiento recibido durante su hospitalización y manifestó su reconocimiento a los profesionales que participaron de su recuperación.

“Esta experiencia me ha hecho probar de manera particular la cercanía de aquellos que atraviesan una enfermedad”, afirmó el pontífice, al recordar a las personas que enfrentan problemas de salud.

Además, agradeció especialmente “a los médicos, enfermeras y a todo el personal del hospital Gemelli”, donde permaneció internado desde el martes pasado.

“Superada esta fase delicada, ahora retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones. Gracias nuevamente”, señaló antes de despedirse con un “Gracias a todos y feliz domingo”.

La rápida evolución del pontífice generó alivio en el Vaticano. Aunque inicialmente se había previsto una semana de recuperación hospitalaria, finalmente recibió el alta el sábado, tras cuatro días de internación. Los análisis de sangre y la radiografía de tórax realizados esa mañana arrojaron resultados favorables.

Sin embargo, todavía se esperan los resultados de los estudios histológicos, que permitirán determinar si será necesario algún tratamiento adicional después de la extirpación de la lesión pulmonar. Por el momento, el Papa no hizo referencia a esos exámenes durante su reaparición.

El mensaje del Ángelus y la expectativa por el viaje del Papa a Argentina

Además de referirse a su recuperación, León XIV desarrolló su reflexión dominical a partir del Evangelio de Mateo y la enseñanza de Jesús: “Devuelvan al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.

El pontífice explicó que estas palabras invitan a actuar con honestidad y libertad, sin dejarse llevar por intereses personales o ambiciones injustas. En ese sentido, sostuvo que Jesús desenmascara la hipocresía de quienes intentaban ponerlo a prueba con una pregunta sobre el pago de los tributos al César.

“En Jesús contemplamos a un Dios que no teme a la historia, sino que, por el contrario, viene a vivir en ella”, afirmó León XIV. También destacó que el Reino de Dios no elimina las responsabilidades humanas, sino que exige ejercerlas con justicia y sin concesiones al interés personal.

Al profundizar sobre el significado del pasaje bíblico, el Papa resumió el mensaje en una invitación a vivir con sinceridad: “Ser sinceros, sin temor ni hipocresía, libres para hacer el bien”. Finalmente, pidió la ayuda de Dios para seguir ese camino y encomendó a los fieles a la intercesión de la Virgen María.