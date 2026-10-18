Con un semblante tranquilo y sereno, el Santo Padre transmitió un mensaje de agradecimiento y esperanza después de los días de internación. “Gracias a los que rezaron por mí, iré reintegrándome gradualmente a mis tareas”, expresó ante la multitud.
La aparición pública se produjo un día después de recibir el alta médica y a cuatro días de la operación. Durante su mensaje, León XIV también destacó el acompañamiento recibido durante su hospitalización y manifestó su reconocimiento a los profesionales que participaron de su recuperación.
“Esta experiencia me ha hecho probar de manera particular la cercanía de aquellos que atraviesan una enfermedad”, afirmó el pontífice, al recordar a las personas que enfrentan problemas de salud.
Además, agradeció especialmente “a los médicos, enfermeras y a todo el personal del hospital Gemelli”, donde permaneció internado desde el martes pasado.
“Superada esta fase delicada, ahora retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones. Gracias nuevamente”, señaló antes de despedirse con un “Gracias a todos y feliz domingo”.
La rápida evolución del pontífice generó alivio en el Vaticano. Aunque inicialmente se había previsto una semana de recuperación hospitalaria, finalmente recibió el alta el sábado, tras cuatro días de internación. Los análisis de sangre y la radiografía de tórax realizados esa mañana arrojaron resultados favorables.
Sin embargo, todavía se esperan los resultados de los estudios histológicos, que permitirán determinar si será necesario algún tratamiento adicional después de la extirpación de la lesión pulmonar. Por el momento, el Papa no hizo referencia a esos exámenes durante su reaparición.
El mensaje del Ángelus y la expectativa por el viaje del Papa a Argentina
Además de referirse a su recuperación, León XIV desarrolló su reflexión dominical a partir del Evangelio de Mateo y la enseñanza de Jesús: “Devuelvan al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.
El pontífice explicó que estas palabras invitan a actuar con honestidad y libertad, sin dejarse llevar por intereses personales o ambiciones injustas. En ese sentido, sostuvo que Jesús desenmascara la hipocresía de quienes intentaban ponerlo a prueba con una pregunta sobre el pago de los tributos al César.
“En Jesús contemplamos a un Dios que no teme a la historia, sino que, por el contrario, viene a vivir en ella”, afirmó León XIV. También destacó que el Reino de Dios no elimina las responsabilidades humanas, sino que exige ejercerlas con justicia y sin concesiones al interés personal.
Al profundizar sobre el significado del pasaje bíblico, el Papa resumió el mensaje en una invitación a vivir con sinceridad: “Ser sinceros, sin temor ni hipocresía, libres para hacer el bien”. Finalmente, pidió la ayuda de Dios para seguir ese camino y encomendó a los fieles a la intercesión de la Virgen María.
El estado de salud del Papa y las dudas sobre la gira por Sudamérica
Mientras León XIV avanza en su recuperación, la atención está puesta en su próximo viaje a América Latina, que contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú. Aunque el pontífice no mencionó su agenda internacional durante el Ángelus, el cirujano que lo operó consideró que no existen impedimentos clínicos evidentes para realizar el recorrido previsto.
Stefano Margaritora, responsable de la intervención realizada el martes 13 de octubre en el hospital Gemelli, describió a Robert Prevost como un paciente tranquilo, sonriente y comprometido con su recuperación. En declaraciones a Vatican News, sostuvo que, tras una operación de estas características, una recuperación física completa suele demandar algunas semanas.
“Creo que el Papa podrá estar plenamente recuperado dentro de unos diez días más”, estimó el especialista. Sobre el desplazamiento internacional, agregó: “En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar”.
La gira contempla una primera escala en Uruguay, seguida por la visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, y una estadía en Perú hasta el 16 de ese mes. El recorrido incluye 14 vuelos, dos traslados en helicóptero y cambios importantes de altitud y clima, especialmente en territorio peruano, donde el Papa tiene previsto visitar Cusco, a unos 3500 metros sobre el nivel del mar, y trasladarse posteriormente a Pucallpa, en la región amazónica.
La exigencia del itinerario genera interrogantes sobre la conveniencia de mantener todos los compromisos después de la cirugía. Según fuentes vaticanas citadas por LA NACION, entre integrantes de la Curia todavía persisten dudas sobre la realización del viaje en las condiciones previstas. Si finalmente se concreta, la agenda podría modificarse para reducir la intensidad de las actividades e incluso dejar afuera la escala en Cusco.
La reaparición del Papa también despertó emoción entre los peregrinos. Dora, una turista argentina oriunda de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, destacó su estado: “Lo vi desde muy lejos, pero muy bien, me gustó todo lo que dijo, fue hermoso y la voz estuvo muy bien”. Además, manifestó su deseo de volver a verlo durante una eventual visita al país.
En la misma línea, la turista mexicana Maruja Saucedo afirmó que la voz del pontífice se escuchó “muy fuerte, muy firme, muy decidida”, mientras que Anna, una monja vietnamita presente junto a otras religiosas, celebró su recuperación: “Lo esperamos desde temprano a la mañana y cuando lo vimos fue una enorme alegría, el Papa está bien gracias a Dios”.
Tras la suspensión de las audiencias hasta el martes 20 de octubre, León XIV podría volver a aparecer en público durante la tradicional audiencia general de los miércoles, aunque esa cita todavía no había sido confirmada.
Por ahora, el Vaticano mantiene la atención sobre la evolución clínica del pontífice y los próximos pasos de su agenda. La recuperación avanza favorablemente, pero los resultados de los estudios pendientes y las exigencias de la gira sudamericana serán determinantes para definir si podrá cumplir con todos los compromisos previstos.
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