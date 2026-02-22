Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Villa Gesell volvió a ser escenario de una tragedia en la zona de médanos. Un motociclista de 28 años murió tras sufrir una violenta caída mientras circulaba por las dunas del sector norte del partido, en el marco del tradicional Enduro del Verano. El hecho reavivó la preocupación por la seguridad y los controles en áreas de circulación de vehículos todo terreno.

El joven, identificado como Andrés Alberto Alemán, se desplazaba en moto sin casco ni elementos de protección cuando, de manera repentina, se encontró con un médano cortado. La abrupta irregularidad del terreno provocó una caída de extrema gravedad.

Según fuentes locales, el impacto le generó un cuadro crítico desde el primer momento. El episodio ocurrió durante un fin de semana de alta concurrencia turística y deportiva en la costa bonaerense, con miles de personas presentes por la competencia.

Tras el accidente, bomberos voluntarios acudieron rápidamente al lugar e iniciaron maniobras de emergencia.

Durante el traslado en ambulancia hacia el hospital municipal de Villa Gesell, el equipo médico debió intubarlo, administrarle adrenalina y practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) de forma sostenida.

Pese a los esfuerzos del personal de salud, el joven ingresó al centro asistencial ya sin signos vitales y allí se confirmó su fallecimiento.

Una seguidilla de accidentes en la costa

La muerte del motociclista se suma a una serie de incidentes recientes en la zona de dunas de la costa atlántica. Días atrás, una joven resultó gravemente herida tras el vuelco de un vehículo UTV en el mismo sector.

A comienzos de año también conmocionó el caso de Bastián Jerez, e quien sufrió un grave accidente en Pinamar y debió ser trasladado en estado crítico primero a Mar del Plata y luego a la Ciudad de Buenos Aires para recibir atención especializada.

La reiteración de estos episodios encendió alarmas entre vecinos, turistas y autoridades, que volvieron a poner en debate las condiciones de seguridad y los controles en los sectores habilitados para la circulación de motos y vehículos todo terreno.

El Enduro del Verano bajo la lupa

Cada edición del Enduro del Verano convoca a más de 1.300 pilotos y a miles de aficionados, consolidándose como la competencia de motos y cuatriciclos más importante del continente. El evento genera un fuerte movimiento en los médanos de Villa Gesell y en toda la costa bonaerense.

Sin embargo, el nuevo fallecimiento reactivó el debate sobre la prevención, la obligatoriedad del uso de casco y equipamiento adecuado, y la fiscalización en áreas donde las condiciones del terreno pueden modificarse de forma abrupta.

Mientras avanza la investigación para determinar con precisión las circunstancias del accidente, crece la preocupación por la seguridad en los médanos y la necesidad de reforzar controles para evitar nuevas tragedias en la costa.