Una historia que permaneció en el ámbito privado volvió a generar repercusiones después de que, Nacho Castañares, exjugador de Gran Hermano, se refiriera a sus encuentros con Romina Uhrig; el influencer habló sobre lo sucedido, aclaró qué tipo de relación mantuvieron y explicó por qué le incomodó que el tema trascendiera públicamente.

Durante una entrevista con Emilia Attias, Castañares reconoció que estuvo con la exdiputada en algunas oportunidades, aunque aclaró que nunca tuvieron un noviazgo formal; al referirse a lo ocurrido, fue contundente: “No fue un vínculo”, aseveró, antes de admitir que estuvieron juntos “un par de veces”, en lo que definió como “encuentros de otro tipo”.

La situación tomó estado público luego de que Coty Romero, su expareja, hiciera referencia a esos encuentros; Nacho explicó que la información había surgido de una conversación privada y que, en aquel momento, decidió hablar con sinceridad porque no quería ocultarle nada a quien era su pareja.

“No es que me arruinó la vida; se lo conté en un acto de intimidad y en donde a ella le generaba inseguridad, entonces, me parecía que yo no tenía nada que ocultar”, explicó.

Sin embargo, Castañares reconoció que le incomodó que un asunto personal terminara siendo tema de debate público; según señaló, se trataba de una experiencia que no consideraba relevante para otras personas y que prefería mantener fuera de la exposición mediática.

“Son cosas que no significan nada o que, capaz, la gente opina y no es para que opinen”, sostuvo al explicar su postura.

El influencer también manifestó que sintió que quedó involucrado innecesariamente en una situación que había trascendido los límites de su intimidad. “Son experiencias que yo elijo guardarlas y, la verdad, que sentí que fue como gratis, se me metió en una bolsa en donde se estaba contando algo y la ligué yo; estuvo de más”, cerró.

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