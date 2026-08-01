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El próximo lunes 3 de agosto, las escuelas de todo el país enfrentarán un paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), en el marco de un nuevo conflicto entre los sindicatos docentes y el Gobierno nacional. La protesta fue definida por el congreso de CTERA como respuesta al rechazo del Ejecutivo de convocar a la Paritaria Nacional Docente.

En este escenario, el Ministerio de Capital Humano de la Nación informó que en aquella jornada llevará adelante inspecciones muestrales en establecimientos educativos de distintas provincias del país, entre ellas Santa Cruz. El objetivo es verificar el cumplimiento de la normativa que establece a la educación como servicio esencial.

Los controles supervisarán que, durante la medida de fuerza convocada por los gremios docentes, se garantice al menos el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, tal como establece la legislación vigente.

Se infomó oficialmente que las inspecciones estarán a cargo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se realizarán en escuelas seleccionadas de manera muestral en diferentes jurisdicciones del país.

Desde el Gobierno nacional advirtieron que, en caso de constatar incumplimientos de la prestación mínima obligatoria, se iniciarán los procedimientos administrativos correspondientes para determinar las sanciones.

La medida se enmarca en la aplicación de la Ley Nacional N.º 27.802, que incorporó a la educación entre los servicios esenciales. Su objetivo es garantizar el derecho de los estudiantes a acceder a clases aun durante medidas de fuerza.

Si bien la organización y administración del sistema educativo corresponde a cada provincia, el Ministerio de Capital Humano remarcó que la Nación tiene la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de la legislación vigente y garantizar el derecho a la educación en todo el país.

ADIUNPA, sindicato que agrupa a los docentes universitarios de la UNPA anunció que adhiere al reclamo nacional. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Santa Cruz

El gobernador de Sanat Cruz Claudio Vidal anunció el pasado viernes desde Casa de Gobierno la puesta en marcha del “Estímulo por Nuestra Educación” para los docentes que registren cumplimiento efectivo frente a alumnos durante la totalidad de los días hábiles del periodo comprendido entre el mes de febrero 2026 hasta el 30 de junio del corriente año.

“Este Gobierno toma la decisión de tener un gesto, de reconocer, de crear un incentivo, como lo quieran llamar, para premiar a los que sí cumplen con el trabajo día a día. Es por eso que estamos anunciando un reconocimiento de 500 mil pesos para esos docentes”, dijo Vidal.

También señaló que “lo valioso de todo esto es esa caricia para los que realmente tienen vocación de servicio y apuestan a dejar el pasado atrás, a mejorar el presente para tener un futuro mucho más digno que, de seguro, nos merecemos todos en esta provincia”.