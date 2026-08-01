Juliana “Tini” Díaz protagonizó un violento cruce dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada al enfrentar, físicamente, a Luana Fernández durante una actividad grupal; la discusión se desencadenó cuando, la jugadora, hizo una mención sobre la santafesina, provocando una inmediata reacción en la exparticipante; en este marco, “Tini” encaró a su compañera a pocos centímetros del rostro, la empujó en el pecho, con el dedo, y la tomó del brazo frente a los demás competidores.

El conflicto inició mientras, el dueño de la casa, planteaba tópicos de debate y consultó sobre si hubo poca empatía ante la caída de Cinzia Francischiello; en ese momento, Solange Abraham apuntó contra varios jugadores y, Luana, argumentó que “no hay que meter a todos en la misma bolsa”; para justificarse, aclaró que permanecía atada a otras integrantes y se refirió a la exparticipante como “tu amiga Tini”, frase que molestó a la santafesina.

Al escuchar la mención, Díaz interrumpió a su compañera, y, manifestó: “¿Qué es eso de “tu amiga Tini”? No seas despectiva, porque me siento mal y yo no estoy atacando a nadie”; de inmediato, advirtió: “Si querés que nos agarremos, nos agarramos”; ante el intento de Fernández por continuar hablando ignorando la interrupción, la santafesina se levantó y avanzó a empujarla mientras la jugadora permanecía sentada.

Con el dedo en el pecho de Luana, la exparticipante comenzó a empujarla mientras le gritaba: “¿Me estás escuchando? Te estoy hablando, te estoy hablando”. Frente al contacto físico, la agredida levantó las manos para pedir una sanción disciplinaria por tocamientos excesivos y agresivos; en ese instante, Díaz la sujetó del brazo, con fuerza, mientras Luana continuaba denunciando los ataques y sus compañeros se acercaron a separarlas.

Tras el agresivo encuentro, Gran Hermano atinó a decir que el contacto físico estaba prohibido; pese a esto, Tini no bajó los decibeles y continuó gritando.

El duro comunicado de la familia de Luana exigiendo la expulsión de Juliana de Gran Hermano

La familia de Luana se expresó, públicamente, tras el episodio y exigió medidas drásticas contra la santafesina; a través de un descargo en redes, remarcaron que, la jugadora, no es participante de esta edición y repudiaron su actitud.

“Juliana Díaz es una VISITA, no es una participante de esta edición y no tiene ningún tipo de derecho de pronunciarse tan violentamente contra Luana como lo hizo”; además, advirtieron sobre la intención de la exjugadora de buscar una respuesta de Fernández para perjudicar su juego.

Ante la gravedad de los forcejeos, el entorno de Luana hizo un llamado directo a la producción del programa, y, etiquetó a Santiago del Moro. “El contacto físico está prohibido, queremos a Juliana afuera”, expresaron de forma contundente.

Según indicaron, Luana ya venía siendo atacada por la visitante, de manera agresiva, en otras ocasiones, por lo que exigieron la expulsión inmediata de Díaz tras cruzar el límite del contacto físico.

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