Nazareno Móttola, actor nominado a mejor labor humorística en los Martín Fierro 2025, conversó con La Opinión Austral en la alfombra roja del evento realizado este lunes en el Hilton Buenos Aires.

“Estoy bien, un poco nervioso, estoy nominado, no me gusta perder y siempre dan nervios. Pero está bueno compartir, es una fiesta de la televisión donde nos encontramos todos y estar nominado ya es un montón”, destacó.

Asimismo, remarcó: “Me gusta mucho laburar. Me divierte, es algo que disfruto mucho, me gusta ver reír a la gente, así que mientras pueda lo seguiré haciendo“.

Finalmente, se refirió a su incursión en el mundo del streaming: “Es una nueva televisión y uno se tiene que ir incorporando. Si bien los chicos no son tan consumistas de lo nuestro, nosotros ya estamos más grandes, es una nueva modalidad que hay que aprenderla”.

