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La muerte de Patricia Aguirre coincide con una semana marcada por la historia política argentina: este martes 27 de octubre se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner. En ese contexto, recuperar el artículo “Néstor no pateó el tablero, lo cambió” permite volver sobre las convicciones que la autora plasmó en sus páginas y su vínculo con el expresidente.

El primer recuerdo de Néstor Kirchner

El 25 de mayo de 2023, cuando se cumplieron 20 años de la asunción presidencial de Kirchner, Aguirre publicó una reflexión que combinó una experiencia personal con un análisis del proyecto político que el dirigente llevó a la Casa Rosada.

En la columna, recordó la primera vez que lo vio, en 1983, cuando encabezaba a un grupo de militantes del Ateneo Juan Domingo Perón que irrumpió en el gimnasio del Colegio Salesiano de Río Gallegos durante un acto en el que hablaba Deolindo Felipe Bittel, candidato a vicepresidente en la fórmula del Partido Justicialista encabezada por Ítalo Luder.

Aguirre había asistido junto a su hermano para acompañar a su padre, un peronista comprometido con la historia del movimiento. La reacción de este ante el paso de los militantes quedó grabada en su memoria.

Patricia Aguirre junto a su padre.

“Este Lupín”, recordó que dijo su padre, antes de dedicarle una mirada cálida y una sonrisa cómplice. Para ella, aquel gesto fue suficiente para comprender que había allí una definición política.

De Río Gallegos a la Presidencia

Veinte años después de aquel episodio, Kirchner llegó a la Presidencia de la Nación. Para Aguirre, su asunción en 2003 representó una irrupción en la historia argentina, en un país marcado por la deuda, la pobreza y las consecuencias de la crisis económica, política y social.

En su análisis, la llegada del santacruceño al Gobierno nacional no podía comprenderse únicamente a partir de las medidas adoptadas durante su mandato. Detrás de cada política pública, sostuvo, había una convicción y un proyecto de país vinculado con la tradición nacional y popular del peronismo.

En ese sentido, destacó las banderas históricas del movimiento: una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. También vinculó aquel proceso con la continuidad política de las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, al considerar que ambos períodos recuperaron una tradición popular y democrática del peronismo.

“Néstor no pateó el tablero, lo cambió”

El título de la columna sintetizó la interpretación de Aguirre sobre el gobierno de Kirchner. La autora planteó que el expresidente debió disputar poder con sectores concentrados y enfrentar resistencias para avanzar con su programa político y económico.

El empleo, los salarios, la productividad y la decisión de cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional sin trasladar el costo a los trabajadores fueron algunos de los ejes de su análisis.

En uno de los pasajes centrales del artículo, escribió:

“No pateó el tablero, lo cambió. Mayor empleo, mayor salario y mayor productividad en donde todos ganan; pago al FMI, pero no a costa de los trabajadores y la dignidad de decidir sobre nuestro destino porque había que recuperarlo; con él se abrió un nuevo horizonte político de dignidad popular, que permanece intacto”.

Tapa de La Opinión Austral del martes 27 de octubre de 2026. busqueda de dos hermanitos en Palermo Aike

Para Aguirre, el legado de Kirchner estaba ligado a las convicciones que orientaron su gestión y a las disputas por la distribución de la riqueza y el rumbo económico del país.

Leé la columna completa de Patricia Aguirre en La Opinión Austral: “Néstor no pateó el tablero, lo cambió”.

Una trayectoria ligada a la comunicación y la política

Licenciada en Ciencias Políticas, periodista, locutora y docente, Aguirre desarrolló una extensa carrera en medios de comunicación y organismos públicos. En Radio LU12 AM680 condujo Para tener en cuenta, programa que recibió el Premio Segovia en 2004, otorgado por el Honorable Concejo Deliberante de Río Gallegos. También trabajó en Radio Provincia LU14 y ejerció la docencia en el Colegio Salesiano.

Carlos Surraco, el presidente del Concejo Deliberante Raúl Cantín, Patricia Aguirre, sostiene el Premio Segovia 2004, y el edil Ítalo Bringas.

En la función pública, se desempeñó como directora provincial de Educación Superior y vocal por el Poder Ejecutivo ante el Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz. Su recorrido incluyó, además, tareas de comunicación institucional en organismos provinciales y nacionales.

Su participación en la vida política santacruceña y su conocimiento de la historia del peronismo fueron aspectos destacados por compañeros de trabajo y militancia tras su fallecimiento.

A tres días de su muerte y en el aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner, volver sobre aquella columna permite recuperar una parte del pensamiento de Aguirre y su mirada sobre el dirigente santacruceño. Sus propias palabras quedan como testimonio de las ideas que defendió desde el periodismo y la militancia.