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Este martes, la AmCham Summit 2026 reunió en el Centro de Convenciones de Buenos Aires a líderes empresariales y autoridades del Gobierno, con el objetivo de debatir los desafíos y oportunidades que enfrenta Argentina para avanzar hacia un desarrollo federal y sostenido. En este marco, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, dialogó con La Opinión Austral sobre la actualidad del agro, las expectativas económicas y el debate en torno a la carne de guanaco en la Patagonia.

El encuentro, que reúne a referentes del sector público y privado, es seguido con una cobertura especial por La Opinión Austral, con foco en los principales mensajes de la dirigencia económica y productiva del país.

Expectativa positiva en el agro argentino

Consultado sobre la situación de la agroindustria, Pino destacó un clima de optimismo en las regiones productivas, más allá de las dificultades puntuales.

“El campo respira otra cosa”, señaló, al remarcar que en zonas como Patagonia —incluyendo Santa Cruz, Río Negro y Chubut— existe una renovada expectativa. Según explicó, los productores muestran “ganas de hacer” impulsadas por valores que considera “razonablemente buenos” y un contexto que permite proyectar hacia adelante.

Debate por la carne de guanaco

Uno de los temas clave abordados fue la comercialización de la carne de guanaco, especialmente ante las diferencias normativas en distintas regiones.

Pino consideró que es necesario avanzar en un esquema que permita el tránsito federal de este producto. “Es una proteína muy buena, muy valorada, que debería poder comercializarse en todo el país”, afirmó.

Además, planteó la necesidad de encontrar un equilibrio productivo en la región. Señaló que el crecimiento sostenido de la población de guanacos en los últimos años impactó negativamente en la producción ovina, afectada también por depredadores y por contextos económicos adversos.

“Ahora que hay un mejor panorama, hay que replantearse cómo queremos producir en la Patagonia”, sostuvo, abriendo el debate sobre la convivencia entre especies y el manejo sustentable del territorio.

Inflación y perspectivas económicas

Durante su exposición en la AmCham 2026, el ministro de Economía, Luis Caputo, analizó el escenario actual y anticipó que la inflación de marzo se ubicará por encima del 3%, aunque sostuvo que a partir de abril podría comenzar un proceso de desaceleración.

En ese contexto, Nicolás Pino se mostró alineado con la visión oficial, aunque con prudencia.

“Son quienes conducen los destinos de la Argentina”, expresó, al tiempo que reconoció que un índice cercano al 3% mensual “no les debe gustar”. Sin embargo, destacó que tanto el Gobierno como el presidente mantienen expectativas de una desaceleración progresiva.

“El rumbo está fijado para que la inflación tenga un cero adelante lo antes posible”, concluyó.