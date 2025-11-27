Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves 27 de noviembre, desde las 18:00, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se transforma nuevamente en un corredor cultural federal con la 12ª edición del evento La Noche de las Casas de Provincia, organizado por el Consejo Federal de Representaciones Oficiales a través de la red federal de CONFEDRO. La propuesta, de entrada libre y gratuita, invita a descubrir Argentina sin salir de la ciudad mediante gastronomía regional, artesanías, información turística y espectáculos en vivo.

Chubut, con eje en la paleontología, abre su casa del centro porteño

La sede oficial Casa del Chubut —ubicada en Sarmiento 1172— se une a la celebración federal como parte del Circuito 2, junto a representaciones provinciales de Jujuy, Misiones, Salta, San Juan y Entre Ríos. Este año, Chubut posiciona la paleontología como eje central y ofrece al público experiencias científicas y artísticas que conectan identidad, conocimiento y producción local.

Los visitantes pueden ver en tamaño real el dinosaurio Condorraptor currumili y el fémur del Patagotitan Mayorum, considerado el dinosaurio más grande del planeta. Con estas piezas, la provincia acerca su patrimonio fósil y lo convierte en un atractivo cultural único en la capital argentina. También propone actividades lúdicas como búsqueda de fósiles, proyecciones científicas y videos sobre el Museo Paleontológico Egidio Feruglio, institución científica de referencia en la región patagónica.

Rock, tango y cultura científica para una noche con identidad chubutense

El cronograma musical y artístico incluye:

18:00 — Presentación del Congreso Puerto Madryn 2026 – FIRA

18:30 — Tango y performance a cargo de la artista Diana Pachecho

19:30 — Rock con el músico Emiliano Rossi

20:30 — Sonido sureño junto a la formación Emi Sparza y Suristas

21:30 — Set rockero de Los Abducidos

La programación combina tradición, escena urbana y sello austral, reforzando la marca cultural de Chubut en Buenos Aires.

Sabores, producción y diseño local: productores chubutenses en escena

La Casa del Chubut presenta y vende productos regionales mediante productores de la provincia. Entre las propuestas destacadas se encuentran:

Aromas de la Cordillera , con lavanda, aceites esenciales e hidrolatos naturales

, con lavanda, aceites esenciales e hidrolatos naturales Trama Patagonia , que ofrece hilados, top de merino y accesorios 100% lana y lana merino procesada íntegramente en la Patagonia austral

, que ofrece hilados, top de merino y accesorios 100% lana y lana merino procesada íntegramente en la Patagonia austral Memorable , con productos icónicos como torta galesa y alfajores patagónicos

, con productos icónicos como torta galesa y alfajores patagónicos Azafrán Ruta 17 , presentando su gin de azafrán y promoción turística de la cosecha de la flor para Semana Santa

, presentando su gin de azafrán y promoción turística de la cosecha de la flor para Semana Santa Bivalvia Sabores de Mar , marca de conservas marinas premium sin conservantes, sustentables, habilitada a nivel nacional

, marca de conservas marinas premium sin conservantes, sustentables, habilitada a nivel nacional Ama Maitea , con chutneys y salsas agridulces agroecológicas del Valle Inferior del Río Chubut

Valle Inferior del Río Chubut

Abalauquen Dulces , con mermeladas y dulces dietéticos

, con mermeladas y dulces dietéticos Cardumen , inspirada en costa y cordillera

Promarine, marca pionera desarrollada con ciencia y biotecnología del CONICET, con aprobación de ANMAT y certificación

, marca pionera desarrollada con ciencia y biotecnología del , con aprobación de y certificación ANMAT/ANMAT —(no repetido en sidebar aunque escrito 1 vez en texto)— Gennoma , joyería con biomateriales

, joyería con biomateriales Fauna Brava , muñecos, títeres y juegos textiles con inspiración en fauna autóctona

, muñecos, títeres y juegos textiles con inspiración en fauna autóctona Pino & Lana productos —sombreros en fibras naturales—

Pino & Lana — sombreros en fibras naturales

Pino & Lana — sombreros en fibras naturales

(Los productores mencionados participan con venta y exhibición en la sede, todos habilitados y registrados a nivel nacional).

Un viaje al pasado gigante del planeta, sin salir del microcentro

Chubut convierte su Casa en una estación científica y cultural que permite a familias, visitantes y curiosos acercarse al pasado jurásico y cretácico de la Patagonia, mientras disfrutan de espectáculos y producción local. La jornada integra conocimiento, entretenimiento y turismo, facilitando al público planificar viajes y descubrir la oferta provincial.