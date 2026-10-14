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Noelia Vigliarolo despidió en sus redes sociales a Jorge Fernando “Roña” Castro, quien murió este miércoles 14 de octubre a los 59 años, luego de sufrir una descompensación en un bingo de Morón, en la provincia de Buenos Aires. Con un mensaje dedicado a su compañero, recordó la relación que construyeron y reveló que tenían planes de formalizar su compromiso durante el próximo fin de semana.

“Ay, mi amor, no me alcanzan tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos. Nosotros dos sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto, amor de mi vida. La casa va a estar vacía sin vos”, escribió Vigliarolo en una publicación que compartió tras conocerse el fallecimiento del exboxeador.

Noelia Vigliarolo es una conductora, panelista y productora de streaming argentina.

El compromiso que tenían previsto para el fin de semana

Uno de los pasajes más significativos de la despedida fue la referencia a los planes que la pareja tenía para los próximos días. Según contó Noelia, habían organizado un viaje a la Costa para el fin de semana del Día de la Madre y allí pensaban comprometerse.

“Nosotros viajamos, convivimos, compartimos. Este finde, por el Día de la Madre, nos íbamos a comprometer viajando a la Costa”, escribió, al recordar los proyectos que habían imaginado juntos.

La noticia de su muerte dejó esos planes sin concretar. En su mensaje, Vigliarolo también hizo referencia a la convivencia y al acompañamiento mutuo que marcaron la relación, incluso cuando atravesaban diferencias.

“Nosotros dos siempre compañeros con nuestras diferencias, pero nunca nos soltamos la mano”, expresó.

“Gracias por hacerme conocer lo que es amar”

A lo largo de su publicación, Noelia recordó las muestras de afecto que recibió de Castro y destacó el lugar que ocupó en su vida. Sus palabras estuvieron centradas en los momentos compartidos y en el vínculo que, según expresó, mantendrían más allá de su muerte.

“Gracias por hacerme conocer lo que es amar y de la manera que lo vivimos”, escribió. También agradeció el cuidado que recibió durante la relación y recordó las palabras con las que el exboxeador le expresaba sus sentimientos.

Uriel Lozano, Noelia Vigliarolo y Jorge “El Roña” Castro.

“Gracias por cuidarme tanto. Nunca me voy a olvidar de tus palabras y de decirme cuánto me amabas”, agregó.

La despedida reflejó la dificultad de afrontar la ausencia de su compañero y de continuar con una vida cotidiana que, hasta ese momento, compartían. En uno de los tramos más dolorosos del mensaje, Vigliarolo expresó: “No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos, mi amor. Se me fue la vida”.

Hacia el final, reafirmó el amor que sentía por el excampeón mundial y se refirió a la falta que hará entre sus seres queridos.

“Te voy a amar siempre, toda la vida, mi Roñis. Hasta siempre, amor de mi vida. No sabés cuánto te vamos a necesitar”, concluyó.

La muerte del “Roña” Castro en un bingo de Morón

Jorge Fernando “Roña” Castro murió este miércoles a los 59 años, después de sufrir una descompensación mientras se encontraba en el bingo de Morón. Según la información difundida por medios nacionales, un médico del servicio de asistencia que acudió al establecimiento constató su fallecimiento.

Las circunstancias precisas de la muerte todavía no habían sido establecidas públicamente durante las primeras horas posteriores al episodio. La intervención de las autoridades permitió iniciar las actuaciones correspondientes para determinar lo ocurrido.

La noticia generó repercusiones en el ambiente deportivo y entre quienes compartieron distintos momentos de su vida. Nacido en Caleta Olivia, Santa Cruz, el 18 de agosto de 1967, Castro fue una de las figuras destacadas del boxeo argentino y alcanzó el título mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en 1994.

Aquel año derrotó al estadounidense Reggie Johnson en Tucumán y obtuvo el cinturón mundial. Meses después protagonizó otra de las victorias más recordadas de su carrera al vencer a John David Jackson en Monterrey, México, en un combate en el que logró revertir una situación adversa.

Su trayectoria profesional se extendió hasta enero de 2007, cuando venció por nocaut técnico al colombiano José Luis Herrera en su última pelea. Fuera del ring, también participó en iniciativas solidarias y proyectos comunitarios.

En el plano personal, Castro y Vigliarolo compartían actividades y proyectos, entre ellos el espectáculo “El show de Roña y Noé”, que reunía invitados y bandas de cumbia y se transmitía por streaming.

La despedida de Noelia puso en primer plano la dimensión íntima de la pérdida: los años de convivencia, los viajes, los proyectos pendientes y la decisión de construir una vida en común. Entre esos recuerdos, quedó el compromiso que habían planeado para el fin de semana y que, según escribió su pareja, ya no podrán celebrar juntos.